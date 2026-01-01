Kulinarische Entdeckungsreise ab Kapstadt

1-3 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Beginnen Sie Ihre Reise in der lebendigen Metropole Kapstadt. Erkunden Sie die berühmten Sehenswürdigkeiten wie den majestätischen Tafelberg, die lebhafte V&A Waterfront oder das Kap der Guten Hoffnung. Ein kulinarisches Highlight erwartet Sie im renommierten Upper Union Restaurant (auf eigene Kosten), wo Sie von erstklassigen Gerichten verwöhnt werden. Übernachtungen Cape Cadogan o.ä.

4-5 . Tag Paarl (ca. 67 km) Ihre Reise führt Sie weiter in die malerische Weinregion von Paarl. Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft und erleben Sie eine erstklassige Weinprobe direkt auf dem Wein Estate. Lassen Sie sich von den erlesenen Weinen und der herzlichen Gastfreundschaft beeindrucken. Übernachtungen Brookdale Estate o.ä.

6-7 . Tag Stellenbosch (ca. 37 km) Die historische Stadt Stellenbosch bietet eine Fülle von Erlebnissen, von Weinproben bis hin zu kulturellen Entdeckungen. Am siebten Tag nehmen Sie an der „Bites & Sites“ Tour teil, bei der Sie mit einem privaten Guide die kulinarischen Geheimnisse und Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden. Übernachtungen Oude Werf o.ä.

8-9 . Tag Franschhoek (ca. 32km) Weiter geht es nach Franschhoek. Das pittoreske Städtchen ist für seine exzellente Gastronomie und renommierten Weingüter bekannt. Hier ist ein Tisch für Sie im berühmten La Petite Colombe reserviert (auf eigene Kosten), welches für seine kreative Küche weltbekannt ist. Übernachtungen Leeu House o.ä.

10-11 . Tag Hermanus (ca. 105 km) In Hermanus, der Walhauptstadt Südafrikas, verbringen Sie die nächsten beiden Nächte. Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie bei einer Bootsfahrt (auf eigene Kosten), wo Sie die majestätischen Meeressäuger in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können (saisonal). Übernachtungen im The Thatch House o.ä.

12-13 . Tag Kapstadt (ca. 148km) Heute kehren Sie nach Kapstadt zurück. Lassen Sie Ihre Reise mit einem köstlichen Abendessen im renommierten Chefs Warehouse Atlantic (auf eigene Kosten) ausklingen, wo Sie die innovativen Kreationen des Küchenchefs geniessen können. Übernachtungen Tintswalo Atlantic o.ä.

14 . Tag Kapstadt (ca. 35 km) Fahrt zum Flughafen Kapstadt und Mietwagenrückgabe. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.