Okonjima Game Reserve
Otjiwarongo Region
Beschreibung
Einleitung
Westlich des Waterberg Plateau Parks liegen die zwei luxuriösen Unterkünfte umgeben von einer bezaubernden Natur.
Lage
Die Lodge liegt rund 2–3 Stunden nördlich von Windhoek in der Nähe der kleinen Stadt Otjiwarongo in einem 22 000 Hektar grossen privaten und malariafreien Naturreservat.
Angebot
Die Lodge wird von der Eigentümer-Familie persönlich geführt. Der Reichtum an Wild und Vögel zusammen mit der spektakulären Landschaft macht Okonjima zum Paradies jedes Fotografen. Erleben Sie die hier heimischen Leoparden, Hyänen oder andere bedrohte Tierarten während einer Pirschfahrt mit einem erfahrenen Guide. Weitere Aktivitäten wie, Buschspaziergänge, Wanderungen mit den San Buschmännern, Vogelbeobachtungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der AfriCat Foundation werden dem Gast angeboten. Zudem verfügt Okonjima über eine abwechslungsreiche und hervorragende Küche, einen Pool sowie eine Feuerstelle.
Zimmer
Okonjima Plains Camp***/*
Okonjima Plains Camp***/*
Das Okonjima Plains Camp bietet 14 Comfort- und 10 View Zimmer. Die Zimmer verfügen über Deckenventilator und einen Sitzplatz. Die View Zimmer sind geräumiger und verfügen zusätzlich über eine grosszügige Veranda mit einem Tagesbett. Zudem haben Sie eine herrliche Sicht auf die Savanne.
Okonjima Luxury Bush Camp****
Das Okonjima Luxury Bush Camp verfügt über 8 luxuriöse Chalets, alle mit Strohdach und mit einer Couch sowie einer Minibar.
In der Sala (gedecktes Tagesbett auf der Terrasse) finden die Gäste ein Ort zum relaxen. Die Chalets liegen weit voneinander entfernt und bieten entsprechend viel Privatsphäre. Das Luxury Bush Camp liegt 3 km vom Plains Camp entfernt.
AfriCat Foundation
Das Okonjima Nature Reserve ist nicht nur für die häufigen Sichtungen von Leoparden, braunen Hyänen und Pangoline auf seinen Safaris berühmt, sondern auch für die AfriCat Foundation. Die Non-Profit-Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen bedeutenden Beitrag zum Naturschutz zu leisten und gleichzeitig zu versuchen, das Überleben von Namibias Raubtieren, gefährdeten Arten und ihren natürlichen Lebensraum zu sichern.
Preis auf Anfrage
Loading map...