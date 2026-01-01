Okonjima Plains Camp***/*

Das Okonjima Plains Camp bietet 14 Comfort- und 10 View Zimmer. Die Zimmer verfügen über Deckenventilator und einen Sitzplatz. Die View Zimmer sind geräumiger und verfügen zusätzlich über eine grosszügige Veranda mit einem Tagesbett. Zudem haben Sie eine herrliche Sicht auf die Savanne.



Okonjima Luxury Bush Camp****

Das Okonjima Luxury Bush Camp verfügt über 8 luxuriöse Chalets, alle mit Strohdach und mit einer Couch sowie einer Minibar.

In der Sala (gedecktes Tagesbett auf der Terrasse) finden die Gäste ein Ort zum relaxen. Die Chalets liegen weit voneinander entfernt und bieten entsprechend viel Privatsphäre. Das Luxury Bush Camp liegt 3 km vom Plains Camp entfernt.