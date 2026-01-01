Die Anlage ist einer traditionellen Siedlung der Ovambo nachempfunden. Palisaden aus hohen, spitzen Holzpfählen umarmen die Lodge und vermitteln ein Gefühl der Geborgenheit inmitten des afrikanischen Busches. Ein Restaurant, eine offene Holzterrasse sowie ein Swimmingpool stehen den Gästen zur Verfügung. Ausflüge zum Waterberg, zum Kulturzentrum der Herero, zum Cheetah Conservation Fund, Wanderungen oder Pirschfahrten organisiert Ihnen die Lodge gerne.