Frans Indongo Lodge
Waterberg
Beschreibung
Lage
Zwischen Otjiwarongo und Otavi, beim Waterberg Plateau Park, inmitten einer 17'000 ha grossen Farm, liegt die Frans Indongo Lodge.
Angebot
Die Anlage ist einer traditionellen Siedlung der Ovambo nachempfunden. Palisaden aus hohen, spitzen Holzpfählen umarmen die Lodge und vermitteln ein Gefühl der Geborgenheit inmitten des afrikanischen Busches. Ein Restaurant, eine offene Holzterrasse sowie ein Swimmingpool stehen den Gästen zur Verfügung. Ausflüge zum Waterberg, zum Kulturzentrum der Herero, zum Cheetah Conservation Fund, Wanderungen oder Pirschfahrten organisiert Ihnen die Lodge gerne.
Zimmer
Einrichtung und Farbgebung der 2 Doppelzimmer, 2 Familienzimmer sowie der 8 grosszügig bemessenen Bungalows, unterstreichen den luxuriösen Charakter der Lodge. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Kühlschrank, Telefon und Fernseher.
Preis auf Anfrage
Loading map...