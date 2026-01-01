Beschreibung

Einleitung Die Otjiwa Collection bietet eine grosse Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten an, vom einfachen Camping bis zur luxuriösen Unterkunft mit Blick auf die Berge.

Lage Die Otjiwa Safari Lodge liegt etwa 40 km südlich von Otjiwarongo entfernt, umgeben von der endlos scheinenden Savanne und ist die älteste Wildtierfarm mit einer Grösse von 12.000 Hektar in Namibia. Gut geeignet als Zwischenübernachtung auf dem Weg in den Norden sowie ein idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge in den Etosha Nationalpark.

Angebot Die Otjiwa Safari Mountain Lodge bietet ein Restaurant, eine Bar sowie einen Pool. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Nashorn Tracking.