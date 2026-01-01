Gruppen-Wanderreise Marrakesch-Essaouira ab Zürich

1 . Tag Marrakesch (A) Flug Zürich – Marrakesch. Nach Ankunft Transfer in Ihr Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Hoher Atlas (F, A) Heute steht die erste Wanderung (ca. 3,5 Std.) auf dem Programm: durch karge Gebirgslandschaft geht es ins fruchtbare Ouirgane-Tal. Sie geniessen die Gastfreundschaft der Berber-Familien. Am späteren Nachmittag tauchen Sie ein in das bunte Treiben in der Medina von Marrakesch und schlendern durch die farbenfrohen Souks. Übernachtung in Marrakesch.

3 . Tag Hoher Atlas (F, A) Auf Maultierpfaden entdecken Sie heute das rotschimmernde Ourika-Tal. Wanderzeit ca. 3,5 Std. Übernachtung in Marrakesch.

4 . Tag Hoher Atlas / Essaouira (F, A) Morgens wandern Sie ca. 3,5 Std. am Rande des Stausees Lalla Takerkoust im Atlasgebirge. Anschliessend Transfer nach Essaouira, ins charmante Fischerstädtchen an der Atlantikküste. Hier werden Sie die reizende Altstadt bei einem Spaziergangs erkunden. Übernachtung in Essaouira.

5 . Tag Sidi Kaouki (F, A) Heute geht es ca. 3,5 Std. über Klippen vorbei an einsamen Stränden bis nach Marabout von Sidi Kaouki – ein malerisches Fischerdorf. Unterwegs geniessen Sie herrliche Ausblicke auf den wilden Atlantik. Übernachtung in Essaouira.

6 . Tag Essaouira/Marrakesch (F, A) Der heutige Morgen lädt zu einem Spaziergang (ca. 2,5 Std.) an der Bucht von Essaouira ein. Anschliessend Transfer nach Marrakesch. Übernachtung in Marrakesch.

7 . Tag Hoher Atlas (F, A) Am letzten Wandertag (ca. 3,5 Std.) geht es nach Tirdouine, eine fruchtbare Gegend und bekannt für seine heiligen Quellen. Übernachtung in Marrakesch.

8 . Tag Zürich (F) Transfer zum Flughafen und Flug Marrakesch – Zürich.