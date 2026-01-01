Ait Bougmez (F, M, A)

In der malerischen und abwechslungsreichen Landschaft haben Sie diverse Wanderausflugsmöglichkeiten und können vor Ort ganz spontan nach Rücksprache mit der Unterkunft entscheiden:



OPTIONEN:



1) ca. 5,5 Stunden durch fruchtbare Felder, in das bekannte Dorf Ifrane und auf den Jbel Addazen (2450 m), durch Wälder und Dinosaurierspuren



2) Wanderung von ca. 4,5 Stunden zum Izourar-See und durch die spektakuläre Ait Ouham-Schlucht



3) Wanderung zum ca. 20 km entfernten Wochenmarkt von Tabant, das wirtschaftliche Zentrum des Tals und danach den Gipfel des Hügels von Sidi Moussa erklimmen



4) Entdeckung der lokalen Lebensweise und der Dörfer im Hochtal von Ait Bougmez inklusive Mittagessen bei einer Berber-Familie



5) die Besteigung des Jbel Tagafayt (3235m)



6) Erkunden Sie die Gegend mit dem Mountainbike und fahren durch die verschiedenen Berber-Dörfer.



Wer gerne ein anspruchsvolleres, mehrtägiges Trekking unternehmen möchte mit Übernachtung im mobilen Zelt, bei einer Berber-Familie oder in einer Berghütte, gibt es ebenfalls Möglichkeiten.