Trekking in den Weiten der Sahara ab Marrakesch
Trekking in den Weiten der Sahara ab Marrakesch
ab CHF 1295.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights:
- Authentisches Wüstenerlebnis
- In Begleitung eines Dromedars
- Palmenoasen und Nomaden-Familien
- Übernachtung im Zelt inmitten der Dünen
- Karge Wüstenlandschaft beim Lac Iriki
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Marrakesch
Ankunft in Marrakesch und Transfer in Ihr Hotel. Übernachtung in Marrakesch.
2. Tag Mhamid (F, A)
Frühmorgens fahren Sie von Marrakesch Richtung Süden (ca. 500 km). Über den Tizi-n-Tichka-Pass auf 2260 m mit atemberaubenden Ausblicken in die Täler und Schluchten, weiter ins palmengesäumte Drâa-Tal bis ins Berber-Dorf Mhamid. Übernachtung in Mhamid.
3. Tag Sidi Naji (F, M, A)
Nach dem Frühstück treffen Sie Ihren Guide und machen sich mit den Dromedaren auf den Weg entlang des palmengesäumten, über 200 Kilometer langen Drâa-Flusses. Sie wandern dem Schatten nach bis nach Ras Nkhal fürs Mittagessen und anschliessend bis zu den kleinen Dünen von Sidi Naji. Wanderzeit ca. 5 – 6 Stunden. Übernachtung im Zelt.
4. Tag Erg Ez-Zahar (F, M, A)
Die heutige Etappe führt Sie in etwa 4 Stunden in die Dünen der Erg Ez-Zahar. Nachmittags haben Sie Zeit, die höchste Düne der Erg Ez-Zahar zu erklimmen und einen tollen Ausblick in die Weite und auf die Dünen der beeindruckenden Erg Chegaga zu geniessen. Übernachtung im Zelt.
5. Tag Erg Esmar / Bougren (F, M, A)
Heute durchqueren Sie den Drâa-Fluss und wandern (4 – 5 Stunden) zur Erg Smar. Etwas weiter, in Bougren, werden Sie Ihr Zelt für die Nacht aufschlagen. Übernachtung im Zelt.
6. Tag Erg Chegaga (F, M, A)
Ihr heutiges Abenteuer (5 – 6 Stunden) startet durch herrliche Wüstenlandschaft in die unendlich scheinende Erg Chegaga. Die Wüste beeindruckt mit bis zu 300 Meter hohen Dünen. Übernachtung im Camp.
7. Tag Tisselday (F, A)
Früh aufstehen lohnt sich! Erleben Sie einen einzigartigen Sonnenaufgang auf den Dünen der Erg Chegaga! Nach dem Frühstück Fahrt von etwa 6 Stunden durch karge Wüstenlandschaft via Lac Iriki bis nach Tisselday. Übernachtung in Tisselday.
8. Tag Marrakesch
Fahrt über den Tizi-n-Tichka-Pass zurück nach Marrakesch, wo Sie mittags ankommen. Rückflug oder individuelles Anschlussprogramm.
Im Preis inbegriffen:
- Lokaler Englisch/Französisch sprechender Trekking-Guide
- Tag 2 und 7: Halbpension
- Tag 3 – 6: Vollpension
- Tag 1: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1295.– / pro Person