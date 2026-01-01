Trekking in den Weiten der Sahara ab Marrakesch

1 . Tag Marrakesch Ankunft in Marrakesch und Transfer in Ihr Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Mhamid (F, A) Frühmorgens fahren Sie von Marrakesch Richtung Süden (ca. 500 km). Über den Tizi-n-Tichka-Pass auf 2260 m mit atemberaubenden Ausblicken in die Täler und Schluchten, weiter ins palmengesäumte Drâa-Tal bis ins Berber-Dorf Mhamid. Übernachtung in Mhamid.

3 . Tag Sidi Naji (F, M, A) Nach dem Frühstück treffen Sie Ihren Guide und machen sich mit den Dromedaren auf den Weg entlang des palmengesäumten, über 200 Kilometer langen Drâa-Flusses. Sie wandern dem Schatten nach bis nach Ras Nkhal fürs Mittagessen und anschliessend bis zu den kleinen Dünen von Sidi Naji. Wanderzeit ca. 5 – 6 Stunden. Übernachtung im Zelt.

4 . Tag Erg Ez-Zahar (F, M, A) Die heutige Etappe führt Sie in etwa 4 Stunden in die Dünen der Erg Ez-Zahar. Nachmittags haben Sie Zeit, die höchste Düne der Erg Ez-Zahar zu erklimmen und einen tollen Ausblick in die Weite und auf die Dünen der beeindruckenden Erg Chegaga zu geniessen. Übernachtung im Zelt.

5 . Tag Erg Esmar / Bougren (F, M, A) Heute durchqueren Sie den Drâa-Fluss und wandern (4 – 5 Stunden) zur Erg Smar. Etwas weiter, in Bougren, werden Sie Ihr Zelt für die Nacht aufschlagen. Übernachtung im Zelt.

6 . Tag Erg Chegaga (F, M, A) Ihr heutiges Abenteuer (5 – 6 Stunden) startet durch herrliche Wüstenlandschaft in die unendlich scheinende Erg Chegaga. Die Wüste beeindruckt mit bis zu 300 Meter hohen Dünen. Übernachtung im Camp.

7 . Tag Tisselday (F, A) Früh aufstehen lohnt sich! Erleben Sie einen einzigartigen Sonnenaufgang auf den Dünen der Erg Chegaga! Nach dem Frühstück Fahrt von etwa 6 Stunden durch karge Wüstenlandschaft via Lac Iriki bis nach Tisselday. Übernachtung in Tisselday.

8 . Tag Marrakesch Fahrt über den Tizi-n-Tichka-Pass zurück nach Marrakesch, wo Sie mittags ankommen. Rückflug oder individuelles Anschlussprogramm.