Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental ab Marrakesch
Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental ab Marrakesch
ab CHF 1925.– / pro Person
ab Marrakesch bis Essaouira
Highlights:
- Wunderschönes Wandergebiet
- Paradiesisches Rosen-Tal
- Berber-Tradition
- Ksar Ait Benhaddou
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kelaâ M'Gouna (A)
Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Süden. Über den Tizi-n-Ticka Pass auf 2260 m mit atemberaubenden Tälern und Schluchten, weiter entlang der Strasse der Kasbahs bis in die Rosenstadt Kelaâ M'Gouna. Übernachtung bei einer Berber-Familie.
2-4. Tag Trekking im M'Goun Massiv (F, M, A)
Heute startet Ihr Wanderabenteuer: In Begleitung ihres lokalen Wanderguides, Maultieren und dem Koch geht es durch das grandiose Trekking-Gebiet des M’Goun-Bergmassivs mit seiner fast 10km langen Gipfelkette. Der Djebel M’Goun ist mit seinen 4068 Meter Höhe der dritthöchste Berg Marokkos, ragt aber kaum aus dem umliegenden Bergmassiv heraus. Während der nächsten drei Wandertage erwarten Sie reizvolle Landschaften mit rauen Gebirgszügen und zerklüfteten Schluchten, grüne Felder und die Gastfreundschaft der Berber.
Am vierten Tag erreichen Sie das beliebte Rosental, welches von Berberdörfern und fruchtbaren Terrassenfeldern mit Feigen- und Walnussbäumen gesäumt ist. Während der 3 Wandertage sind Sie jeweils zwischen 5 – 6 Stunden unterwegs. Übernachtet wird in mobilen Zelten an Tag 2 + 3, am 4. Tag in einer einfachen Unterkunft.
5. Tag Berberleben im Rosental (F, M, A)
Tauchen Sie in das Berberleben ein und erfahren Sie mehr über deren Tradition und Lebensweise. Tipp: Rosenzeit Mitte April – Mai und das alljährliche Rosenfestival findet meistens in der ersten Mai-Woche statt. Übernachtung in einer einfachen Unterkunft.
6. Tag Taroudant (F, A)
Nach dem Frühstück verlassen Sie das Rosental und fahren via dem bekannten Lehmdorf Ksar Ait Benhaddou, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, weiter bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.
7. Tag Essaouria (F)
Weiterfahrt an die Atlantikküste ins malerische Essaouira.
Im Preis inbegriffen:
- Tag 2 – 6 lokaler Englisch/Französisch sprechender Trekking-Guide
- Tag 1 = Abendessen
- Tag 2 – 5 = Vollpension
- Tag 6 = Halbpension
- Tag 7 = Frühstück
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1925.– / pro Person