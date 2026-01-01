Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental ab Marrakesch

Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Süden. Über den Tizi-n-Ticka Pass auf 2260 m mit atemberaubenden Tälern und Schluchten, weiter entlang der Strasse der Kasbahs bis in die Rosenstadt Kelaâ M'Gouna. Übernachtung bei einer Berber-Familie.

Trekking im M'Goun Massiv (F, M, A)

Heute startet Ihr Wanderabenteuer: In Begleitung ihres lokalen Wanderguides, Maultieren und dem Koch geht es durch das grandiose Trekking-Gebiet des M’Goun-Bergmassivs mit seiner fast 10km langen Gipfelkette. Der Djebel M’Goun ist mit seinen 4068 Meter Höhe der dritthöchste Berg Marokkos, ragt aber kaum aus dem umliegenden Bergmassiv heraus. Während der nächsten drei Wandertage erwarten Sie reizvolle Landschaften mit rauen Gebirgszügen und zerklüfteten Schluchten, grüne Felder und die Gastfreundschaft der Berber.

Am vierten Tag erreichen Sie das beliebte Rosental, welches von Berberdörfern und fruchtbaren Terrassenfeldern mit Feigen- und Walnussbäumen gesäumt ist. Während der 3 Wandertage sind Sie jeweils zwischen 5 – 6 Stunden unterwegs. Übernachtet wird in mobilen Zelten an Tag 2 + 3, am 4. Tag in einer einfachen Unterkunft.