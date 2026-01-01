Marokkos Süden für Wanderer ab Marrakesch
Marokkos Süden für Wanderer ab Marrakesch
ab CHF 2195.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights:
- Wandertage in Schluchten, Palmenoasen und in der Dünenlandschaft
- Sattgrüne Oasen und rotschimmernde Kasbahs
- Das faszinierende Atlasgebirge
- Die unendlich scheinende Erg Chegaga Wüste
- Die beeindruckende Dadès- und Todra-Schlucht
- Die herzliche Gastfreundschaft der Marokkaner
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ait Benhaddou
Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich eindrücklichen, 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass, vorbei an atemberaubenden Aussichten in die Bergwelt. Die Strecke führt vorbei an der einst prächtigen Kasbah Glaoui bei Telouet und durch das malerische Ounila-Tal. Übernachtung in Ait Benhaddou.
2-3. Tag Dadès
Vorbei an der bekannten Lehmsiedlung Ait Benhaddou (UNESCO Weltkulturerbe), weiter entlang der Strasse der Kasbahs und durch das Rosen-Tal, via eine einmalige Offroad-Strecke bis in die beeindruckende Dadès-Schlucht mit ihren bizarren Felsformationen und gut erhaltenen Kasbahs. Am nächsten Tag steht eine ca. 6-stündige Wanderung durch die abwechslungsreiche Landschaft auf dem Programm. Übernachtungen in Dadès.
4-5. Tag Zagora
Heute Morgen geht es auf engen Serpentinen von der Dadès-Schlucht direkt in die Todra-Schlucht, deren Felswände teilweise bis zu 300 Meter in die Höhe ragen. Anschliessend Fahrt via Alnif und Tarhbalt in das wunderschöne Drâa-Tal und nach Zagora. Die nächsten Tage wandern Sie durch die Palmenhaine von Zagora. Übernachtungen in Zagora.
6-7. Tag Erg Chegaga
Abwechselnd säumen Amazigh-Lehmsiedlungen und üppige Dattelpalmenoasen das Drâa-Tal in Richtung Sahara. Ab Mhamid startet Ihr Wüstenabenteuer: Fahrt im Geländewagen durch die Dünenlandschaft und anschliessend Kamel-Trekking in die Weiten der Erg Chegaga. Abends sitzen Sie am knisternden Lagerfeuer unter Sternenhimmel, übernachtet wird in einem kleinen Iglu-Zelt. Am Folgetag erleben Sie die Wüste auf einer weiteren Kamelwanderung und geniessen die Ruhe, das Farbenspiel im Sand und die endlose Weite. Übernachtung in einem komfortablen Wüstencamp.
8. Tag Taroudant
Früh aufstehen lohnt sich hier! Geniessen Sie einen Bilderbuch-Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Nach dem Frühstück Fahrt via den ausgetrockneten Lac Iriki in die Palmenoase Foum Zguid und weiter nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.
9. Tag Marrakesch / Küste
Rückfahrt nach Marrakesch oder Weiterreise an die Küste für eine individuelle Verlängerung.
Im Preis inbegriffen:
- 2x 1 Tag + 1x 1,5 Tage Wanderung mit Englisch/Französischem Trekking-Guide inkl. 3x Picknick-Mittagessen + in der Wüste Dromedar
- Halbpension
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 2195.– / pro Person