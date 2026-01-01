Marokkos Süden für Wanderer ab Marrakesch

1 . Tag Ait Benhaddou Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich eindrücklichen, 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass, vorbei an atemberaubenden Aussichten in die Bergwelt. Die Strecke führt vorbei an der einst prächtigen Kasbah Glaoui bei Telouet und durch das malerische Ounila-Tal. Übernachtung in Ait Benhaddou.

2-3 . Tag Dadès Vorbei an der bekannten Lehmsiedlung Ait Benhaddou (UNESCO Weltkulturerbe), weiter entlang der Strasse der Kasbahs und durch das Rosen-Tal, via eine einmalige Offroad-Strecke bis in die beeindruckende Dadès-Schlucht mit ihren bizarren Felsformationen und gut erhaltenen Kasbahs. Am nächsten Tag steht eine ca. 6-stündige Wanderung durch die abwechslungsreiche Landschaft auf dem Programm. Übernachtungen in Dadès.

4-5 . Tag Zagora Heute Morgen geht es auf engen Serpentinen von der Dadès-Schlucht direkt in die Todra-Schlucht, deren Felswände teilweise bis zu 300 Meter in die Höhe ragen. Anschliessend Fahrt via Alnif und Tarhbalt in das wunderschöne Drâa-Tal und nach Zagora. Die nächsten Tage wandern Sie durch die Palmenhaine von Zagora. Übernachtungen in Zagora.

6-7 . Tag Erg Chegaga Abwechselnd säumen Amazigh-Lehmsiedlungen und üppige Dattelpalmenoasen das Drâa-Tal in Richtung Sahara. Ab Mhamid startet Ihr Wüstenabenteuer: Fahrt im Geländewagen durch die Dünenlandschaft und anschliessend Kamel-Trekking in die Weiten der Erg Chegaga. Abends sitzen Sie am knisternden Lagerfeuer unter Sternenhimmel, übernachtet wird in einem kleinen Iglu-Zelt. Am Folgetag erleben Sie die Wüste auf einer weiteren Kamelwanderung und geniessen die Ruhe, das Farbenspiel im Sand und die endlose Weite. Übernachtung in einem komfortablen Wüstencamp.

8 . Tag Taroudant Früh aufstehen lohnt sich hier! Geniessen Sie einen Bilderbuch-Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Nach dem Frühstück Fahrt via den ausgetrockneten Lac Iriki in die Palmenoase Foum Zguid und weiter nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

9 . Tag Marrakesch / Küste Rückfahrt nach Marrakesch oder Weiterreise an die Küste für eine individuelle Verlängerung.