1 . Tag Ait Bougmez (A) Nach dem Frühstück Transfer von Marrakesch in den Hohen Atlas. Nach dem Tizi n’Trighis Pass (2696m) geht es zusammen mit Ihrem Guide für ca. 1,5 Stunden gemütlich zu Fuss weiter bis zu Ihrer Unterkunft im Tal der Glücklichen. Unterwegs eröffnet sich eine atemberaubende Aussicht auf das Wawgoulzat-Gebirge. Angekommen in der Unterkunft auf 2200m Höhe werden Sie vom herzlichen Team mit einem marokkanischen Tee willkommen geheissen. Nach dem Abendessen lassen Sie den Tag auf der Terrasse im Hot Pot unter Sternenhimmel ausklingen. Übernachtung in Ait Bougmez.

2 . Tag Ait Bougmez (F, M, A) Auf der heutigen Wanderung (ca. 5 Stunden) geht es auf einem Pfad, mit tollen Ausblicken in die umliegende Bergwelt, durch einen Wald bis zur Hochebene von Izourar (2525m) und durch die spektakuläre Ait Ouham-Schlucht. Zurück in Ihrer Unterkunft, entspannen Sie in einem traditionellen Hammam mit anschliessender, wohltuender Massage. Übernachtung in Ait Bougmez.

3 . Tag Ait Bougmez (F, M, A) An diesem Tag erfahren Sie mehr von der Lebensweise der Berberfamilien im Hochtal von Ait Bougmez. Sie kommen auch in den Genuss eines Mittagessens bei einer traditionellen Familie. In dieser Region, die für ihre kulturellen und architektonischen Reichtümer bekannt ist, spielt sich das tägliche Leben auf den Feldern ab. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung und Sie erhalten noch einmal eine entspannende Massage. Übernachtung in Ait Bougmez.

4 . Tag Ait Bougmez / Marrakesch (F, M) Heute Vormittage machen Sie einen gemütlichen Ausflug zu Fuss durch die Felder, hier erfahren Sie mehr über das örtliche Bewässerungssystem), weiter bis zum Dorf Ifrane und wieder zurück zur Unterkunft. Nach dem Mittagessen Transfer zurück nach Marrakesch oder individuelle Verlängerung.