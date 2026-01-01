Atlas Experience ab Marrakesch

1 . Tag Ouirgane (A) Nach dem Frühstück Transfer von Marrakesch via die Haouz Ebene und Asni ins 60 Kilometer entfernte Dorf Ouirgane. Der Ort ist im Sommer dank seiner Nähe zu Marrakesch ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Einheimischen. Nachmittags unternehmen Sie eine kleine Wanderung (ca. 2 Stunden) in der schönen Umgebung von Ouirgane. Übernachtung in Ouirgane.

2 . Tag Ouirgane (F, M, A) Heute wandern Sie durch das Azaden-Tal im Toubkal-Massiv (ca. 4 – 5 Stunden). Die Strecke führt vorbei an Olivenhainen, Obstplantagen und sorgfältig angelegten Terrassenfeldern. Das Mittagessen wird unterwegs in Form eines Picknicks eingenommen. Am späteren Nachmittag geht es zurück ins Hotel und Sie haben Zeit, im wunderschönen Garten zu Entspannen. Übernachtung in Ouirgane.

3 . Tag Marrakesch (F, M) Morgens wandern Sie ca. 3 Stunden zu den kleinen Berberdörfern Lakhmis, Tikhfiste und Derb, wo Sie einen Einblick in das Leben mit den Jahrhundert alten Traditionen der einheimischen Bevölkerung erhalten. Zurück im Hotel geniessen Sie das letzte Mittagessen mit wunderbarem Ausblick. Anschliessend Fahrt zurück nach Marrakesch oder individuelle Verlängerung.