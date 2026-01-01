Wandern im Tal der Glücklichen ab Marrakesch
Wandern im Tal der Glücklichen ab Marrakesch
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights:
- Grandiose Landschaft
- Spannende Wanderausflüge oder Trekkings
- Die Herzlichkeit der Berber
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ait Bougmez (F, A)
Nach dem Frühstück geht es in den Hohen Atlas und nach dem Tizi n’Trighis Pass (2696 m) geht es zu Fuss ca. 1,5 Stunden bis hinunter ins wunderschöne Tal Ait Bougmez bis
Nach dem Frühstück geht es in den Hohen Atlas und nach dem Tizi n’Trighis Pass (2696 m) geht es zu Fuss ca. 1,5 Stunden bis hinunter ins wunderschöne Tal Ait Bougmez bis
zu Ihrer Unterkunft.
2-6. Tag Ait Bougmez (F, M, A)
In der malerischen und abwechslungsreichen Landschaft haben Sie diverse Wanderausflugsmöglichkeiten und können vor Ort ganz spontan nach Rücksprache mit der Unterkunft entscheiden:
In der malerischen und abwechslungsreichen Landschaft haben Sie diverse Wanderausflugsmöglichkeiten und können vor Ort ganz spontan nach Rücksprache mit der Unterkunft entscheiden:
OPTIONEN:
1) ca. 5,5 Stunden durch fruchtbare Felder, in das bekannte Dorf Ifrane und auf den Jbel Addazen (2450 m), durch Wälder und Dinosaurierspuren
2) Wanderung von ca. 4,5 Stunden zum Izourar-See und durch die spektakuläre Ait
Ouham-Schlucht
3) Wanderung zum ca. 20 km entfernten Wochenmarkt von Tabant, das wirtschaftliche Zentrum des Tals und danach den Gipfel des Hügels von Sidi Moussa erklimmen
4) Entdeckung der lokalen Lebensweise und der Dörfer im Hochtal von Ait Bougmez inklusive Mittagessen bei einer Berber-Familie
5) die Besteigung des Jbel Tagafayt (3235m)
6) Erkunden Sie die Gegend mit dem Mountainbike und fahren durch die verschiedenen Berber-Dörfer.
Wer gerne ein anspruchsvolleres, mehrtägiges Trekking unternehmen möchte mit Übernachtung im mobilen Zelt, bei einer Berber-Familie oder in einer Berghütte, gibt es ebenfalls Möglichkeiten.
7. Tag Marrakesch (F)
Am letzten Tag geht es zurück nach Marrakesch, unterwegs Halt bei den bekannten Ouzoud-Wasserfällen.
Im Preis inbegriffen:
- Lokaler Englisch/Französisch sprechender Trekking-Guide
- Vollpension (ausgenommen am letzten Tag nur Frühstück)
- 1 x Hammam oder Hot Pot
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1750.– / pro Person