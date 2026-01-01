Das beeindruckende Dach Nordafrikas ab Marrakesch

1 . Tag Imlil / Toubkal Refuge (M, A) Früh morgens werden Sie in Ihrem Riad in Marrakesch abgeholt und nach Imlil gefahren. Die erste Wander-Etappe (ca. 5 Std.) führt über zerklüftete Felsen und schmale Pfade vorbei am Dorf Aremd, wo die einheimischen Amazigh seit Generationen das karge Land bewirtschaften und Mais, Kartoffeln und Walnüsse anbauen. Begleitet auf dem Weg zum Toubkal Refuge (3207 m.ü. M) werden Sie von Ihrem Bergführer und von Maultieren. Übernachtung in der Lodge am Berg.

2 . Tag Toubkal Refuge / Gipfel (4165 m) / Aremd (F, M, A) Früh morgens brechen Sie auf (ca. 7 Std.) um den höchsten Gipfel Nordafrikas zu erklimmen. Der Weg ist steil und führt über schier endlos scheinende Geröllfelder. Die Wanderung selbst ist eher unkompliziert aber die Höhe und der Schutt machen das Gehen dennoch anstrengend. Auf dem Gipfel angekommen, eröffnet sich ein einmaliges Panorama über die Gipfel des Hohen Atlas und die Ebene von Marrakesch. Nach diesem einmaligen Erlebnis treten Sie den Rückweg Richtung Aremd an, wo Sie in einem nahegelegenen Dorf bei einer lokalen Amazigh-Familie übernachten.

3 . Tag Imlil (F, M, A) Heute geht es zurück nach Imlil (ca. 4 Std.). Geniessen Sie den Nachmittag auf der Terrasse oder im idyllischen Garten der Kasbah Toubkal. Übernachtung in der Kasbah Toubkal.

4 . Tag Marrakesch (F) Rücktransfer nach Marrakesch, Rückflug oder individuelle Verlängerung.