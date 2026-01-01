Dar Qamar
Agdz
Beschreibung
Einleitung
Die authentische Unterkunft befindet sich im Herzen der Palmeraie des reizenden Drâa-Tals, ca. 2 km ausserhalb vom Zentrum von Adgz. Sie bietet zwei Innenhöfe, einen gemütlichen, marokkanischen Salon mit Cheminée und ein Esszimmer, wo Sie mit mediterranen und marokkanischen Köstlichkeiten verwöhnt werden. Des Weiteren verfügt sie über eine paradiesische Gartenanlage mit vielen lauschigen Sitzmöglichkeiten und einen beheizbaren Pool sowie Sonnenliegen – ideal zum Ausspannen. Das Frühstück wird im Esszimmer oder bei schönem Wetter auf der Terrasse serviert. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das kleine Spa bietet ein traditionelles Hammam, einen Jacuzzi und ein Angebot an Massagen.
Zimmer
Die Zimmer sind um den Innenhof angelegt und sind alle typisch marokkanisch eingerichtet. Alle bieten ein traditionell gestaltetes Badezimmer mit Tadelakt-Kacheln, eine Dusche, Fön und Klimaanlage/Heizung. Unterteilt sind sie in folgende Kategorien: Standard, Superior (mit Sitzecke) und Junior Suite (noch grösser).
ab CHF 59.– / pro Person
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