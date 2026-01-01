Die authentische Unterkunft befindet sich im Herzen der Palmeraie des reizenden Drâa-Tals, ca. 2 km ausserhalb vom Zentrum von Adgz. Sie bietet zwei Innenhöfe, einen gemütlichen, marokkanischen Salon mit Cheminée und ein Esszimmer, wo Sie mit mediterranen und marokkanischen Köstlichkeiten verwöhnt werden. Des Weiteren verfügt sie über eine paradiesische Gartenanlage mit vielen lauschigen Sitzmöglichkeiten und einen beheizbaren Pool sowie Sonnenliegen – ideal zum Ausspannen. Das Frühstück wird im Esszimmer oder bei schönem Wetter auf der Terrasse serviert. WiFi kostenfrei.