Wie die Küste südlich von Mombasa aufgebaut ist

Die Südküste beginnt jenseits der Hafeneinfahrt von Mombasa und zieht sich am Indischen Ozean entlang in Richtung der tansanischen Grenze. Der bekannteste Abschnitt ist Diani Beach: heller Sandstrand, dahinter Palmen und Reste von Küstenwald, davor ein vorgelagertes Korallenriff. Das Riff hält den offenen Ozean ab und bildet eine ruhige Lagune – angenehm für Familien und für alle, die lieber schwimmen als in der Brandung stehen.

Planen Sie ein, dass Ebbe und Flut den Tagesablauf mitbestimmen. Bei Niedrigwasser zieht sich das Wasser in der Lagune weit zurück und der Strand wird zur Spazierfläche, bei Hochwasser reicht es bis nahe an die Hotelgärten. Wer unabhängig von der Gezeit schwimmen möchte, sollte auf eine Anlage mit Pool achten. Badeschuhe sind an Riffküsten generell empfehlenswert.

Wann sich die Reise lohnt

Das Klima ist tropisch und ganzjährig warm. Für Reisende aus der Schweiz sind vor allem die Wintermonate interessant, weil es an der kenianischen Küste dann trocken und sonnig ist. Die längere Regenzeit fällt üblicherweise in den Frühling, eine kürzere Regenphase liegt gegen Jahresende. Regen bedeutet dort meist kräftige Schauer und danach wieder Sonne – dafür ist deutlich weniger Betrieb. In den windigeren Monaten ist die Südküste bei Kitesurfern beliebt.

Was man vor Ort unternimmt

Neben Baden und Schnorcheln am Riff sind Bootsausflüge in die vorgelagerten Meeresschutzgebiete verbreitet, ebenso Fahrten mit einer Dhau, dem traditionellen Segelboot der Swahili-Küste. Landeinwärts liegt das Hügelland des Shimba-Hills-Reservats mit Küstenregenwald, Antilopen und Elefanten. In Mombasa selbst lohnt sich die Altstadt mit dem historischen Fort Jesus und den Basar- und Gewürzgassen. Gesprochen wird Kiswahili, Englisch ist als Verkehrssprache verbreitet.

Für wen die Südküste passt – und für wen nicht

Gut aufgehoben sind Paare und Familien, die Strandtage mit Natur und etwas Kultur verbinden möchten, und Reisende, die kleinere, persönlich geführte Anlagen grösseren Ketten vorziehen. Weniger passend ist die Region, wenn Sie städtisches Nachtleben, ein dichtes Shopping- und Ausgehangebot oder eine kurze, transferfreie Anreise erwarten: Die Anreise führt über Mombasa oder Nairobi, dazu kommt ein Landtransfer, der eine Fährüberfahrt einschliessen kann.

Kombination mit einer Safari

Kenia wird selten nur als Badeziel gebucht. Verbreitet ist die Verbindung aus Safari im Landesinnern und anschliessenden Badetagen am Meer – erst Nationalparks und Wildbeobachtung, danach Erholung an der Küste. Ebenso lässt sich die Südküste als ruhiger Abschluss einer längeren Ostafrikareise einplanen. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Flugplan, Reisezeit und dem gewünschten Tempo ab.

Zur Vorbereitung gehören die aktuellen Einreisebestimmungen und eine reisemedizinische Beratung, denn die kenianische Küste liegt in einem Malariagebiet. Klären Sie das frühzeitig mit Ihrer Hausarztpraxis oder einer reisemedizinischen Stelle ab. Die folgende Auswahl zeigt Hotels und Resorts an der Südküste. Bei Fragen zur passenden Lage, zur Zimmerkategorie oder zur Kombination mit einer Safari melden Sie sich bei uns.