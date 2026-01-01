Mombasa Süd Reisen vom Spezialisten
Badeferien in Mombasa Süd – abseits des Massentourismus in Kenia
Wie die Küste südlich von Mombasa aufgebaut ist
Die Südküste beginnt jenseits der Hafeneinfahrt von Mombasa und zieht sich am Indischen Ozean entlang in Richtung der tansanischen Grenze. Der bekannteste Abschnitt ist Diani Beach: heller Sandstrand, dahinter Palmen und Reste von Küstenwald, davor ein vorgelagertes Korallenriff. Das Riff hält den offenen Ozean ab und bildet eine ruhige Lagune – angenehm für Familien und für alle, die lieber schwimmen als in der Brandung stehen.
Planen Sie ein, dass Ebbe und Flut den Tagesablauf mitbestimmen. Bei Niedrigwasser zieht sich das Wasser in der Lagune weit zurück und der Strand wird zur Spazierfläche, bei Hochwasser reicht es bis nahe an die Hotelgärten. Wer unabhängig von der Gezeit schwimmen möchte, sollte auf eine Anlage mit Pool achten. Badeschuhe sind an Riffküsten generell empfehlenswert.
Wann sich die Reise lohnt
Das Klima ist tropisch und ganzjährig warm. Für Reisende aus der Schweiz sind vor allem die Wintermonate interessant, weil es an der kenianischen Küste dann trocken und sonnig ist. Die längere Regenzeit fällt üblicherweise in den Frühling, eine kürzere Regenphase liegt gegen Jahresende. Regen bedeutet dort meist kräftige Schauer und danach wieder Sonne – dafür ist deutlich weniger Betrieb. In den windigeren Monaten ist die Südküste bei Kitesurfern beliebt.
Was man vor Ort unternimmt
Neben Baden und Schnorcheln am Riff sind Bootsausflüge in die vorgelagerten Meeresschutzgebiete verbreitet, ebenso Fahrten mit einer Dhau, dem traditionellen Segelboot der Swahili-Küste. Landeinwärts liegt das Hügelland des Shimba-Hills-Reservats mit Küstenregenwald, Antilopen und Elefanten. In Mombasa selbst lohnt sich die Altstadt mit dem historischen Fort Jesus und den Basar- und Gewürzgassen. Gesprochen wird Kiswahili, Englisch ist als Verkehrssprache verbreitet.
Für wen die Südküste passt – und für wen nicht
Gut aufgehoben sind Paare und Familien, die Strandtage mit Natur und etwas Kultur verbinden möchten, und Reisende, die kleinere, persönlich geführte Anlagen grösseren Ketten vorziehen. Weniger passend ist die Region, wenn Sie städtisches Nachtleben, ein dichtes Shopping- und Ausgehangebot oder eine kurze, transferfreie Anreise erwarten: Die Anreise führt über Mombasa oder Nairobi, dazu kommt ein Landtransfer, der eine Fährüberfahrt einschliessen kann.
Kombination mit einer Safari
Kenia wird selten nur als Badeziel gebucht. Verbreitet ist die Verbindung aus Safari im Landesinnern und anschliessenden Badetagen am Meer – erst Nationalparks und Wildbeobachtung, danach Erholung an der Küste. Ebenso lässt sich die Südküste als ruhiger Abschluss einer längeren Ostafrikareise einplanen. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Flugplan, Reisezeit und dem gewünschten Tempo ab.
Zur Vorbereitung gehören die aktuellen Einreisebestimmungen und eine reisemedizinische Beratung, denn die kenianische Küste liegt in einem Malariagebiet. Klären Sie das frühzeitig mit Ihrer Hausarztpraxis oder einer reisemedizinischen Stelle ab. Die folgende Auswahl zeigt Hotels und Resorts an der Südküste. Bei Fragen zur passenden Lage, zur Zimmerkategorie oder zur Kombination mit einer Safari melden Sie sich bei uns.
Msambweni Beach House & Private Villas
ab CHF 381.– / pro Person
Msambweni
Das Anwesen bietet die Intimität eines Privathauses sowie eine Plattform mit dem Pool und einem atemberaubenden Blick...
The Maji Beach Boutique Hotel
ab CHF 281.– / pro Person
Diani Beach
Das hochwertige Hotel bietet einen spannenden Mix aus modernem und afrikanischem Design und liegt an einem der...
Pinewood Beach Resort & Spa
ab CHF 117.– / pro Person
Galu Beach
Zwei Restaurants servieren internationale und lokale Küche, während das gemütliche Strandbistro Gerichte direkt am...
Nomad Beach Resort
ab CHF 151.– / pro Person
Diani Beach
Der Süsswasserpool liegt im grossen, üppigen Garten. Die Riva's Pool Bar mit Snacks und leichten Speisen befindet...
Swahili Beach Resort
ab CHF 166.– / pro Person
Diani Beach
Die Anlage bietet neben dem Hauptrestaurant mit diversen Themenbuffets noch drei weitere à la carte Restaurants....
Neptune Paradise Beach Resort & Spa
ab CHF 119.– / pro Person
Diani Beach
Die weitläufige Anlage in einem tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, Snack-Bar beim...
Chale Island Resort
ab CHF 178.– / pro Person
Galu Beach
Das Hotel liegt auf einer 1,2 km langen Insel in einem grossen Naturschutzgebiet. An die geschützte Sandbucht kommen...
Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa
ab CHF 140.– / pro Person
Diani Beach
Das im lokalen Stil erbaute Boutique Resort mit seinem wunderschönen, tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant,...
Diamonds Leisure Beach & Golf Resort
ab CHF 114.– / pro Person
Diani Beach
Am bekannten weissen Sandstrand von Diani und in einem grossen, tropischen Garten ist dieses All Inclusive-Hotel...
WaterLovers Beach Resort
ab CHF 205.– / pro Person
Diani Beach
Die liebevoll gestaltete Anlage des charmanten Hotels bietet viel Platz, Privatsphäre und eine schöne Sicht durch die...
Asha Boutique Hotel
ab CHF 79.– / pro Person
Diani Beach
Direkt am weissen Diani Strand liegt die charmante Lodge, welche aus einer Villa im Kolonialstil in ein...
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