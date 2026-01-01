Beschreibung

Einleitung Am bekannten weissen Sandstrand von Diani und in einem grossen, tropischen Garten ist dieses All Inclusive-Hotel gelegen. Den Gästen steht ein Buffetrestaurant, eine Pizzeria und ein à la carte Restaurant am Strand, verschiedene Bars, 4 Pools und der hoteleigene Golf Club zur Verfügung. Das Spa bietet eine Auswahl an Behandlungen.

Zimmer Die Bustani Garden, Pool Side und Sea View Zimmer unterscheiden sich in ihrer Lage und verfügen über Klimaanlage, Ventilator, kostenfreies WiFi, Tee- und Kaffeekocher, TV, Minibar, Safe und einen Balkon oder Terrasse. Ebenfalls verfügbar sind grössere Zimmer namens Junior Suite. Für Familien oder befreundete Paare bietet die Oasis Villa mit 6 Schlafzimmern und Plunge-Pool genügend Platz.

Unterhaltung Abendunterhaltung mit lokalen Shows.

Gratis-Sport Billard, Tischtennis, Volleyball, Fitnesscenter, SUP, Kajak.

Sport gegen Gebühr Windsurfen, Schnorcheln, Tauchen, Fischen, Golf auf dem hoteleigenen 18-Loch-Golfplatz.