Das Anwesen bietet die Intimität eines Privathauses sowie eine Plattform mit dem Pool und einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean und den Sandstrand von Msambweni. Es verfügt über eine Bar und einen Lounge-Bereich, der im Stil der alten arabischen Händler gestaltet ist. Während des Essens am Pool geniessen Sie die romantische Atmosphäre unter dem afrikanischen Himmel und lauschen dem Rauschen des Meeres. Sie haben die Qual der Wahl zwischen Meeresfrüchten, Suaheli-Gerichten, belgischen und französischen Gerichten. Sowohl das Mittag- als auch das Abendessen können im privaten Rahmen Ihrer Wahl serviert werden.