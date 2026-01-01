Msambweni Beach House & Private Villas
Msambweni
Beschreibung
Einleitung
Das Anwesen bietet die Intimität eines Privathauses sowie eine Plattform mit dem Pool und einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean und den Sandstrand von Msambweni. Es verfügt über eine Bar und einen Lounge-Bereich, der im Stil der alten arabischen Händler gestaltet ist. Während des Essens am Pool geniessen Sie die romantische Atmosphäre unter dem afrikanischen Himmel und lauschen dem Rauschen des Meeres. Sie haben die Qual der Wahl zwischen Meeresfrüchten, Suaheli-Gerichten, belgischen und französischen Gerichten. Sowohl das Mittag- als auch das Abendessen können im privaten Rahmen Ihrer Wahl serviert werden.
Zimmer
Die individuell gestalteten Master Suiten I + II sind im lokalen Stil eingerichtet, liegen im Haupthaus und verfügen über eine Badewanne, Dusche, Haarfön, Klimaanlage, Ventilator, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Telefon, kostenfreies WiFi, TV und eine Veranda mit Meersicht. Die Master Suite III bietet seitliche Meersicht. Die Private Villa I + II verfügen über eine grosse Terrasse mit privatem Pool, ein Schlafzimmer mit Klimaanlage und ein zweites Schlafzimmer in der oberen Etage. Die Private Villa III bietet zwei Schlafzimmer mit Klimaanlage sowie zusätzlich einen Jacuzzi im Freien.
Gratis-Sport
Tischtennis, Fahrräder.
Sport gegen Gebühr
Verschiedene Wassersportarten ausserhalb des Hotels. Der Golfplatz ist in ca. 35 Minuten Fahrzeit erreichbar.
ab CHF 381.– / pro Person
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