Nomad Beach Resort
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Der Süsswasserpool liegt im grossen, üppigen Garten. Die Riva's Pool Bar mit Snacks und leichten Speisen befindet sich im zentralen Bereich der Anlage und direkt am Strand befindet sich das bekannte Nomad Beach Bar & Restaurant mit einer grossen Auswahl an tropischen Cocktails, Pizza, Pasta, Meeresfrüchten und anderen internationalen Spezialitäten. Dazu wird eine Vielzahl von exzellenten Weinen und Spirituosen angeboten. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Teppanyaki Restaurant, eine Boutique, eine Yoga-Plattform und eine Fernseh-Lounge mit kleiner Bibliothek.
Angebot
Diverse Massagen und Schönheitsbehandlungen werden im Forest Breeze Wellness Center angeboten.
Zimmer
Im Hauptgebäude befinden sich die stilvoll eingerichteten Garden Zimmer, welche alle über einen Balkon in Richtung Meer und mit Blick in den tropischen Garten verfügen sowie Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar (gegen Aufpreis), Haarfön, Telefon und kostenfreies WiFi bieten. Die Ocean View Suiten sind nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Sie verfügen über ein Wohn- und Schlafzimmer und eine Terrasse mit Blick aufs Meer.
In unmittelbarer Strandnähe befinden sich die Beach Cottages mit viel Privatsphäre und besonders einladender Atmosphäre mit den Makuti-Dächern. Die Family Suiten mit eigenen Sonnenliegen im privaten Garten verfügen über zwei Schlafzimmer. Ebenfalls verfügbar sind Private Beach Villas mit mehreren Schlafzimmern.
Gratis-Sport
Volleyball, Probetauchgang, Yoga in der Gruppe.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (eigenes Tauchcenter), Windsurfen, Kitesurfen, private Yoga-Lektionen, Fitnesstraining mit privatem Trainer, Hochseefischen, Golf ausserhalb des Hotels, Schnorcheln.
ab CHF 151.– / pro Person
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