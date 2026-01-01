Im Hauptgebäude befinden sich die stilvoll eingerichteten Garden Zimmer, welche alle über einen Balkon in Richtung Meer und mit Blick in den tropischen Garten verfügen sowie Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar (gegen Aufpreis), Haarfön, Telefon und kostenfreies WiFi bieten. Die Ocean View Suiten sind nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Sie verfügen über ein Wohn- und Schlafzimmer und eine Terrasse mit Blick aufs Meer.

In unmittelbarer Strandnähe befinden sich die Beach Cottages mit viel Privatsphäre und besonders einladender Atmosphäre mit den Makuti-Dächern. Die Family Suiten mit eigenen Sonnenliegen im privaten Garten verfügen über zwei Schlafzimmer. Ebenfalls verfügbar sind Private Beach Villas mit mehreren Schlafzimmern.