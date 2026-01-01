Neptune Paradise Beach Resort & Spa
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Die weitläufige Anlage in einem tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, Snack-Bar beim Pool, Fernsehraum, Spa, Pool mit Kinderbereich.
Angebot
«Baobab Spa» mit 4 Behandlungsräumen, zusätzlichem Pool, zwei Jacuzzis, Dampfbad, Sauna, diverse Schönheitsbehandlungen im Schwesterhotel Neptune Village.
Zimmer
Die Zimmer befinden sich in zweistöckigen Bungalows mit je 4 Zimmern und Makuti-Dächern. Alle Zimmer verfügen über die gleiche, komfortable Ausstattung mit Badezimmer, Dusche, Haarfön, Klimaanlage, TV, Safe gegen Gebühr, Kühlschrank, Kaffee- und Teekocher, Balkon oder Terrasse. WiFi ist kostenfrei verfügbar. Die Deluxe Garden Zimmer bieten Blick in den Garten, von den Deluxe Baobab Zimmern sieht man auf die mächtigen Baobab-Bäume und die Deluxe Sea Side befinden sich am nächsten zum Strand.
Unterhaltung
Gelegentlich Abendunterhaltung, Disco und Kinderclub im Neptune Village.
Gratis-Sport
Tennis, Tischtennis, Dart, Billard, Volleyball, Aquagym, Windsurfen, 1 Gratislektion Tauchen im Pool.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, Tauchen, Golfplatz in der Nähe, Hochseefischen.
ab CHF 119.– / pro Person
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