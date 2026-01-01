Die Zimmer befinden sich in zweistöckigen Bungalows mit je 4 Zimmern und Makuti-Dächern. Alle Zimmer verfügen über die gleiche, komfortable Ausstattung mit Badezimmer, Dusche, Haarfön, Klimaanlage, TV, Safe gegen Gebühr, Kühlschrank, Kaffee- und Teekocher, Balkon oder Terrasse. WiFi ist kostenfrei verfügbar. Die Deluxe Garden Zimmer bieten Blick in den Garten, von den Deluxe Baobab Zimmern sieht man auf die mächtigen Baobab-Bäume und die Deluxe Sea Side befinden sich am nächsten zum Strand.