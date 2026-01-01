Beschreibung

Einleitung Das Hotel liegt auf einer 1,2 km langen Insel in einem grossen Naturschutzgebiet. An die geschützte Sandbucht kommen saisonal Meeresschildkröten zur Eiablage. Eine Mischung aus Suaheli-Stil, antiken Möbeln aus Lamu und afrikanischen Kunstobjekten sind das Markenzeichen des Hotels. Drei schön in die Natur integrierte Pools stehen den Gästen zur Verfügung. Des Weiteren gibt es ein Hauptrestaurant, ein Grillrestaurant, eine Trattoria, eine Sushi Bar, eine Caféteria sowie drei gemütliche Bars und kostenfreies WiFi.

Angebot Diverse Massagen und Schönheitsbehandlungen im Spa.

Zimmer Alle Zimmer sind im traditionellen Stil eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Ventilator, Dusche, Balkon oder Terrasse. Die Deluxe Zimmer mit einem Tagesbett befinden sich in den zwei mehrstöckigen, runden Türmen. Die Tower Suiten liegen zuoberst und bieten einen tollen Blick aufs Meer. Die palmengedeckten Ocean View Bandas sind alleinstehende Bungalows mit Tagesbetten und privatem Gartenbereich, entweder mit bezaubernder Aussicht über den Chale-Kanal oder sie liegen bei der Badebucht. Die Overwater Suite mit direktem Zugang ins Meer bietet viel Privatsphäre und eine fantastische Aussicht übers Meer. Suite on the Rocks auf Anfrage.

Gratis-Sport Geführte Wanderung auf der Insel (bei Ebbe), Schnorchelausrüstung, Volleyball, Fitnessraum.