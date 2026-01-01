Beschreibung

Einleitung Die liebevoll gestaltete Anlage des charmanten Hotels bietet viel Platz, Privatsphäre und eine schöne Sicht durch die Palmen auf das Meer. Zum Resort gehören ausserdem ein Restaurant, eine Strandbar und ein Shop mit Kunsthandwerk aus Afrika. Das Herzstück ist der schildkrötenförmige Infinity-Pool. Im Restaurant mit Blick auf den Ozean wird eine mediterrane Küche mit einheimischen Zutaten kombiniert.

Angebot Kleiner Massage-Pavillon mit einer Auswahl an Massagen und Schönheitsbehandlungen. Yoga auf Anfrage.

Zimmer Die Suiten liegen in zweistöckigen Bungalows, mit Klimaanlage, Ventilator, Moskitonetzen, Sicherheitsbox, gratis Mobiltelefonen (Guthaben für lokale Anrufe), WiFi kostenfrei, und iPhone-Docking-Station ausgestattet und mit viel Geschmack dekoriert. Jede Suite hat eine geräumige, private Veranda mit Blick Richtung Ozean. Für Familien oder Gruppen mit Wunsch nach mehr Privatsphäre steht die Birds Villa mit insgesamt vier Betten, einer voll ausgestatteten Küche und viel Platz im hinteren Teil der Anlage zur Verfügung. Luxuriöses Ocean Penthouse mit 4 Schlafzimmern auf 2 Etagen und fantastischem Blick auf das Meer.

Gratis-Sport Kajaks und Schnorchelausrüstung.