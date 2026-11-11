Vor langer Zeit war der Ort Malindi von grosser politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Heute ist davon nur noch sehr wenig zu bemerken. Einzig die Kapelle erinnert noch an diese Zeit. Heute besticht der Ort mit vielen anderen Dingen, wie etwa die wunderschönen Sandstrände mit Palmen. Der Ort Watamu liegt weniger Kilometer südlich von Malindi. Als Zentrum des Wassersports ist der Nationalpark Marine zu bezeichnen. Die Einwohner sind für ihre Gastfreundschaft bekannt und auch Sie werden rasch das typische Kenia-Feeling erleben können. Unsere Spezialisten beraten Sie bezüglich Malindi und Watamu Reisen sehr gerne.