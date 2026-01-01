Zwei Restaurants servieren internationale und lokale Küche, während das gemütliche Strandbistro Gerichte direkt am Meer anbietet. Mehrere Bars – darunter eine Poolbar – laden zum Verweilen ein. Ergänzt wird das Angebot durch einen Pool, ein Spa sowie einen Fernsehraum.

Die Zimmer sind mit viel Holz und afrikanischen Deko-Elementen gestaltet. Die Deluxe Garden Zimmer befinden sich im 1. Stock und verfügen über eine Dusche, Fön, Ventilator, Klimaanlage, kostenloses WiFi, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe und einen Balkon mit Gartenblick. Die Premium Garden Zimmer sind näher zum Pool und zum Strand gelegen. Die Deluxe Garden Suiten im Parterre verfügen zusätzlich über eine Sitzecke und eine grössere Veranda mit Gartenblick, die Premium Garden Suiten liegen wiederum näher zum Pool und zum Strand. Die Luxury Ocean Front im 1. Stock und die Grand Ocean Front Suiten im Parterre bieten Meersicht und liegen am nächsten zum Strand.