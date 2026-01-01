Asha Boutique Hotel
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Direkt am weissen Diani Strand liegt die charmante Lodge, welche aus einer Villa im Kolonialstil in ein Boutique-Hotel umgebaut wurde und dabei viel von seiner Ambiance bewahrt hat. Die Mahlzeiten können entweder auf der grossen, leicht erhöhten Terrasse im Garten oder zwischen den Palmen des bekannten Restaurants «Asha Bistro» direkt am Strand serviert werden. Die Küche ist lokal mit mediterranen Einflüssen und frischen Produkten aus der Region. Ein Pool im Zentrum der Anlage steht den Gästen zur Abkühlung zur Verfügung. Das Asha Boutique-Hotel ist in diverse Projekte, welche sich dem Naturschutz und den Dörfern in der Nähe widmen, involviert.
Angebot
Das Hotel bietet diverse Massagen und Schönheitsbehandlungen an.
Zimmer
Die Zimmer sind im Swahili-Stil eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, grosszügiges Badezimmer mit Dusche, Haarfön und einer privaten Terrasse. WiFi kann kostenfrei genutzt werden.
Sport gegen Gebühr
Diverse Wassersportarten inkl. Tauchen, Kitesurfen können übers nahe gelegene Wassersport Center gebucht werden.
ab CHF 79.– / pro Person
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