Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Das im lokalen Stil erbaute Boutique Resort mit seinem wunderschönen, tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant, diverse Bars, einen Pool inkl. Kinderbereich, einen Fernsehraum und ein Spa.
Angebot
«Baobab Spa» mit 4 Behandlungsräumen, zusätzlichem Pool, zwei Jacuzzis, Dampfbad, Sauna, diverse Schönheitsbehandlungen im Schwesterhotel Neptune Village.
Zimmer
Die Zimmer in zweistöckigen Bungalows verfügen über ein Badezimmer, Dusche, Haarfön, Klimaanlage, TV, WiFi, Safe gegen Gebühr, Minibar, Kaffeemaschine sowie eine Terrasse mit Tagesbett. Sie unterscheiden sich in der Lage und bieten entweder Blick über den Garten, in Richtung Meer oder liegen in erster Reihe am Strand.
Unterhaltung
Gelegentlich Abendunterhaltung, Disco und Kinderclub im Neptune Village.
Gratis-Sport
Tennis, Tischtennis, Dart, Billard, Volleyball, Aquagym, Windsurfen, 1 Gratislektion Tauchen im Pool.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, Tauchen, Golfplatz in der Nähe, Hochseefischen.
ab CHF 140.– / pro Person
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