Das im lokalen Stil erbaute Boutique Resort mit seinem wunderschönen, tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant, diverse Bars, einen Pool inkl. Kinderbereich, einen Fernsehraum und ein Spa.

Die Zimmer in zweistöckigen Bungalows verfügen über ein Badezimmer, Dusche, Haarfön, Klimaanlage, TV, WiFi, Safe gegen Gebühr, Minibar, Kaffeemaschine sowie eine Terrasse mit Tagesbett. Sie unterscheiden sich in der Lage und bieten entweder Blick über den Garten, in Richtung Meer oder liegen in erster Reihe am Strand.