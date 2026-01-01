The Maji Beach Boutique Hotel
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Das hochwertige Hotel bietet einen spannenden Mix aus modernem und afrikanischem Design und liegt an einem der schönsten Abschnitte des weissen Diani-Strandes. Hochzeitsreisende und design-affine Gäste, die Privatsphäre und eine persönliche Atmosphäre schätzen, sind hier bestens aufgehoben. Von diversen Seiten hat man Zugang zum langen Pool, welcher um das Hotel herum angelegt ist. Die Gäste können aus dem grossen Angebot des à la carte Menus mit Swahili-, indischen, mediterranen und Meeresfrüchte-Spezialitäten wählen und bestimmen Ort und Zeit, wo und wann diese serviert werden, selbst.
In der «Maji Moto» Bar, der Coffee Lounge und den diversen Ecken mit Lounges und Cabanas lässt es sich wunderbar die Zeit vertreiben. Eine Boutique, ein kleiner Fitnessraum und eine Yoga-Plattform am Strand sind ebenfalls Teil des Angebots.
Angebot
Diverse Massagen und Schönheitsbehandlungen.
Zimmer
Die Superior Garden View Zimmer sind individuell und geschmackvoll eingerichtet und bieten Dusche, TV, Telefon, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Ventilator und Klimaanlage mit Blick in den schönen Garten. Die Deluxe Ocean View Zimmer sind identisch, aber mit Meersicht. Die Jacuzzi Ocean View Suite ist mit viel Liebe zum Detail mit freistehender Badewanne und Whirlpool auf dem Balkon eingerichtet. Die grosszügigen Ocean View Suiten an unterschiedlichen Lagen bieten noch mehr Komfort und wunderbare Sicht auf den Ozean. WiFi ist kostenfrei verfügbar.
Sport gegen Gebühr
Yoga (auf Anfrage). Aktivitäten und Exkursionen können im Hotel organisiert werden.
ab CHF 281.– / pro Person
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