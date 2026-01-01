Swahili Beach Resort
Diani Beach
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage bietet neben dem Hauptrestaurant mit diversen Themenbuffets noch drei weitere à la carte Restaurants. Mehrere Bars servieren, unter anderem am grossen Pool, der sich über mehrere Ebenen erstreckt, kühle Getränke. Cabanas und Liegestühle stehen für die Gäste am schönen Strand bereit.
Angebot
Spa mit sechs Behandlungsräumen, Indoor Pool und Jacuzzi.
Zimmer
Die Standard Zimmer im Hauptgebäude verfügen über grosse Badezimmer mit Dusche, Haarfön, Klimaanlage, Safe, TV, Telefon, Kühlschrank, Tee- und Kaffeekocher und eine Veranda mit Gartenblick. Die Superior Zimmer sind grösser, teilweise mit seitlicher Meersicht. Die grosszügigen Executive Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohnbereich und eingeschränkte Meersicht durch die Vegetation. WiFi ist kostenfrei verfügbar.
Unterhaltung
Diverse Themenabende.
Sport gegen Gebühr
Kajak, Schnorcheln, Wind- und Kitesurfen, SUP. Tauchen im nahegelegenen Tauchcenter.
Kinder
Animationsprogramm für Kinder, Kinderpool.
ab CHF 166.– / pro Person
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