Secrets Papagayo Costa Rica
Playa Arenilla
Beschreibung
Einleitung
Das trendige, am schönen Golf von Papagayo gelegene Hotel heisst Gäste ab 18 Jahren herzlich willkommen. Das Secrets Papagayo bietet seinen Kunden eine traumhafte Umgebung und einen erstklassigen Service. Geniessen Sie einen entspannten Aufenthalt und erholen Sie sich am Strand mit direktem Blick über den Pazifik.
Lage
Das Hotel bietet eine exklusive Lage am Golf von Papagayo und einen direkten Strandzugang zu einer wunderschönen Sandbucht. Zum Flughafen von Liberia sind es ca. 20 Fahrminuten.
Angebot
Den Gästen stehen ausserdem voll ausgestattete Konferenzräume, ein Souvenirshop und ein Wäscheservice zur Verfügung. Das WLAN ist kostenlos. Nutzen Sie das gut ausgestattete Fitnesszentrum oder entspannen Sie im schönen Spa Bereich.
In diesem All inklusive Hotel gibt es alles, was das Herz begehrt. Entspannen Sie sich im schönen Poolbereich. In den vier A-la-Carte Restaurants, der Cafeteria und den fünf Bars wird eine breite Auswahl an Gourmetgerichten und leckeren Drinks serviert. Das Hotel bietet einen 24-Stunden Zimmerservice und eine täglich aufgefüllte Minibar sowie eine Bedienung am Pool und am Strand. Tages- und Abendunterhaltung sorgen für Abwechslung.
Den Gästen stehen ausserdem voll ausgestattete Konferenzräume, ein Souvenirshop und ein Wäscheservice zur Verfügung. Das WLAN ist kostenlos. Nutzen Sie das gut ausgestattete Fitnesszentrum oder entspannen Sie im schönen Spa Bereich.
Sport/Wellness inbegriffen: Tennisplätze, Fitnessraum, Volleyball, Yoga, Schnorcheln, Boccia, Wassergymnastik.
Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa, Reiten, Tauchen, diverse Ausflüge welche vor Ort angeboten werden.
Zimmer
Alle 202 Suiten sind geschmackvoll eingerichtet und haben einen schönen Blick in den Garten, zum Golf oder der Bucht von Papagayo. Die exklusiven Preferred Club Bereiche bieten einen aussergewöhnlichen Service. Zusätzlich verfügt jedes Zimmer über eine Klimaanlage, gratis WLAN, Telefon, Fernseher, Haartrockner, Kaffeemaschine und Minibar. Geniessen Sie auf dem Balkon der Bungalow Suite Tropical View den herrlichen Ausblick in die tropische Gartenanlage und im Preferred Club Bungalow Ocean View den schönen Blick auf die Papagayo Bucht.
Die Preferred Club Junior Suite Ocean Front ist noch etwas grösser und liegt näher am Strand. Preferred Club Gäste profitieren vom Zugang zu einer exklusiven Club Lounge, einem speziellen Concierge Service und weiteren Vorteilen.
Kinder
Nur für Erwachsene ab 18 Jahre
Preis auf Anfrage
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