Dreams Las Mareas
Bahia Jobo
Beschreibung
Einleitung
Das ruhig an einer Bucht gelegene, elegante Resort ist umgeben von einem schönen Strand und einer weitläufigen Gartenanlage.
Lage
Das Hotel befindet sich am Strand Playa El Jobo an der nordpazifischen Küste in der Nähe der nicaraguanischen Grenze.
Zimmer
Das Hotel hat 444 Zimmer. Die Junior Suiten Tropical View sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Minibar, Safe, Fernseher, Tee-/Kaffeezubereiter, Haartrockner, Balkon oder Terrasse mit Plunge Pool und Blick auf die Berge und den Regenwald. Die Junior Suiten Ocean View unterscheiden sich durch den herrlichen Meerblick und zusätzlich können Sie die lauen Nächte in Ihrem privaten Jacuzzi geniessen. Bei den Preferred Club Junior Suiten Swim Out Tropical View geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Preferred Club Services, einen direkten Poolzugang und Gartenblick. Gratis WLAN.
Sport/Wellness inbegriffen
Fitnesscenter, Beachvolleyball, Tischtennis, Boule. Gegen Gebühr: diverse Wassersportarten, Anwendungen im Wellnessbereich, Ausflüge.
Preis auf Anfrage
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