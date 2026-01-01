Das Hotel befindet sich am Strand Playa El Jobo an der nordpazifischen Küste in der Nähe der nicaraguanischen Grenze.

Das Hotel hat 444 Zimmer. Die Junior Suiten Tropical View sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Minibar, Safe, Fernseher, Tee-/Kaffeezubereiter, Haartrockner, Balkon oder Terrasse mit Plunge Pool und Blick auf die Berge und den Regenwald. Die Junior Suiten Ocean View unterscheiden sich durch den herrlichen Meerblick und zusätzlich können Sie die lauen Nächte in Ihrem privaten Jacuzzi geniessen. Bei den Preferred Club Junior Suiten Swim Out Tropical View geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Preferred Club Services, einen direkten Poolzugang und Gartenblick. Gratis WLAN.