Beschreibung

Einleitung Das luxuriöse Boutique Hotel liegt am Rande des Vulkans Arenal und ist eine Oase der Ruhe inmitten eines tropischen Gartens. Es ist ideal für Naturliebhaber und für Gäste auf der Suche nach innerer Ruhe. Exotik und Dschungelfeeling draussen, purer Luxus drinnen.

Lage Das Boutique Hotel liegt in La Fortuna. Nach San José sind es etwa 3 Fahrstunden.

Angebot Das Altamira Restaurant bietet eine unvergessliche Aussicht auf den Vulkan. Die Sushi Amor Bar und die Weinbar runden das kulinarische Erlebnis ab. Im Pool oder im Spa können Sie bei vielseitigen Anwendungen herrlich entspannen.