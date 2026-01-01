Nayara Hotel Gardens
La Fortuna
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Boutique Hotel liegt am Rande des Vulkans Arenal und ist eine Oase der Ruhe inmitten eines tropischen Gartens. Es ist ideal für Naturliebhaber und für Gäste auf der Suche nach innerer Ruhe. Exotik und Dschungelfeeling draussen, purer Luxus drinnen.
Lage
Das Boutique Hotel liegt in La Fortuna. Nach San José sind es etwa 3 Fahrstunden.
Angebot
Das Altamira Restaurant bietet eine unvergessliche Aussicht auf den Vulkan. Die Sushi Amor Bar und die Weinbar runden das kulinarische Erlebnis ab. Im Pool oder im Spa können Sie bei vielseitigen Anwendungen herrlich entspannen.
Zimmer
Alle 50 Zimmer sind luxuriös mit Klimaanlage, Mini-Bar, Safe und Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die Arenal Pool Casita bieten vom privaten Whirlpool aus eine einmalige Aussicht auf den Vulkan und Hotelgarten. Die geräumigen Rainforest Pool Villen befinden sich in einem einzigartigen achteckigen Designgebäude mit privaten Balkonen, einem herrlichen Jacuzzi und einer Aussendusche für zwei, eingebettet in den exotischen Garten. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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