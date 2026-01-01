Beschreibung

Einleitung Ein tropischer Garten Eden mit herrlicher Sicht auf den Vulkan. Hier wird Komfort und Nachhaltigkeit grossgeschrieben. Die privaten Thermalquellen des Hotels und die ausgezeichnete Lage garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.

Lage Das Hotel befindet sich an leichter Hanglage mit Blick auf den Vulkan. Nach La Fortuna sind es ca. 6 Km und nach San José sind es 3,5 Fahrstunden. Viele Aktivitäten befinden sich in der Nähe.

Angebot Das umweltfreundliche Hotel bietet zahlreiche Extras, wie ein Yoga-Deck, eine Sushi-Bar, Pool-Bar, einen Souvenirshop, eine eigene Thermalquelle, zwei Restaurants sowie Concierge-Service. Auch bietet das Hotel einen Tourdesk, wo man verschiedene Ausflüge wie Wanderungen, Vogelbeobachtungstouren, Rafting, Bike-Touren, Zip Line und viele weitere Touren buchen kann. Das Natria Wellness-Center ist ein besonderes Erlebnis und eine brillante Art, um im mystischen Vulkanambiente auszuspannen. Aufgrund der grossen Vielfalt an Blumen und Obstbäumen, werden besonders Vogel- und Naturfreunde diesen Ort lieben.