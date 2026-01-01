Das stilvolle Hotel liegt hoch über der Stadt Alajuela mit einem atemberaubenden Blick über das malerische Zentraltal. Den Flughafen San José erreicht man in ca. 20 Fahrminuten, was es zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisende macht. Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung der lokalen Kultur und Natur, sodass Gäste sowohl Entspannung als auch Abenteuer geniessen können. Zusätzlich können Besucher die beeindruckenden Vulkanlandschaften und üppigen Regenwälder der Region erkunden.

Das Hotel selbst bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter ein Spa, ein Restaurant mit regionaler Küche und einen Pool mit Panoramablick. Aktivitäten wie Wandern, Vogelbeobachtung und kulturelle Touren sind ebenfalls leicht zugänglich und bereichern den Aufenthalt der Gäste.