Xandari Resort & Spa
Alajuela
Beschreibung
Einleitung
Auf 1190 m.ü. M können Sie bei angenehmen Temperaturen herrlich entspannen oder die Umgebung entdecken. Das künstlerisch gestaltete Hotel Xandari eignet sich gut als Start- oder Endpunkt Ihrer Costa Rica Reise. Hoteleigene Spazierwege führen Sie zu Wasserfällen oder dem Orchideenhaus. Von hier lassen sich gut Ausflüge zu den Vulkanen Poás und Irazú unternehmen.
Lage
Das stilvolle Hotel liegt hoch über der Stadt Alajuela mit einem atemberaubenden Blick über das malerische Zentraltal. Den Flughafen San José erreicht man in ca. 20 Fahrminuten, was es zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisende macht. Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung der lokalen Kultur und Natur, sodass Gäste sowohl Entspannung als auch Abenteuer geniessen können. Zusätzlich können Besucher die beeindruckenden Vulkanlandschaften und üppigen Regenwälder der Region erkunden.
Das Hotel selbst bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter ein Spa, ein Restaurant mit regionaler Küche und einen Pool mit Panoramablick. Aktivitäten wie Wandern, Vogelbeobachtung und kulturelle Touren sind ebenfalls leicht zugänglich und bereichern den Aufenthalt der Gäste.
Angebot
Die Anlage besteht aus 24 grosszügigen Ferienhäusern inmitten einer 16ha grossen Kaffee- und Obstplantage. Die Panoramasicht auf das Zentraltal ist ebenso spektakulär wie die kunstvolle Gestaltung der Hotelanlage. Bemalte Wände, Tierfiguren und Brunnen aus buntem Mosaik und Skulpturen beeindrucken die Gäste. Die 24 individuell gestalteten Villen im Ost- und Westhügel wurden mit viel Kreativität und Liebe zum Detail errichtet und dekoriert.
Auf Fernseher wurde in den Villen zugunsten der besonderen Atmosphäre verzichtet. Im Hauptgebäude befinden sich ein Restaurant, eine Bar, ein Kunstladen und ein Fernsehzimmer. Die botanische Gartenanlage mit einem Spazierweg ist Anziehungspunkt für viele Vögel. Zwei Langschwimmbecken in unmittelbarer Nähe der Villen, ein neuer Swimmingpool sowie ein Spa mit Jacuzzi und 5 privaten, mit Palmzweigen gedeckten Pavillons ergänzen das exklusive Hotelangebot.
Zimmer
Jede der 24 Villas ist individuell und mit viel Liebe zum Detail dekoriert. Die Prima Villas haben eine private Terrasse mit einem atemberaubenden Blick über das Zentraltal und eine Küche mit einem kleinen Kühlschrank. 2–4 Prima Villas befinden sich in einem Gebäude. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...