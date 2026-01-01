El Silencio Lodge & Spa
Bajos del Toro
Beschreibung
Einleitung
Diese Öko-Lodge liegt in der zentralen Gebirgskette unterhalb des Vulkans Poás. Das vielfältige Sport- und Ausflugsangebot wird Sie begeistern. Geniessen Sie den schönen Spa-Bereich oder nutzen Sie das Yoga-Angebot. Der Aufenthalt in der sehr naturfreundlichen Lodge bietet eine ideale Kombination für aktive sowie erholsame Ferientage.
Lage
Umgeben von rauschenden Flüssen und dichter Vegetation liegt die Öko-Lodge El Silencio inmitten eines Nebelwaldes. Von San José ist sie 1,5 Fahrstunden entfernt.
Angebot
Mit dem exzellenten à la carte Restaurant und dem vielfältigen Spa- und Yoga-Angebot gelingt der Spagat zwischen exklusivem Komfort und rustikaler, natürlicher Umgebung hervorragend. Der hoteleigene Abenteuerpark ist ideal für aktive Gäste mit hohem Anspruch. Das Gebiet bietet Wanderwege jeden Schwierigkeitsgrades. Gratis WLAN im Hauptgebäude.
Zimmer
Die 18 geräumigen Suiten sind luxuriös eingerichtet mit rustikalen Holzböden und eleganten Möbeln. Jede Suite verfügt über einen privaten Open-Air Jacuzzi und eine Aussichtsterrasse mit herrlichem Blick auf den Nebelwald oder den Fluss. Die 4 Zwei-Schlafzimmer-Villen sind sehr geräumig und gut für Familien mit Kindern geeignet. Bestaunen Sie die Gebirgslandschaft und den tropischen Nebelwald durch Panoramafenster.
Besonderes
Das fortschrittliche Konzept zeigt, dass Qualität, Service und Standard mit dem Einsatz für umweltverträglichen Tourismus sehr gut kombinierbar sind. Die umweltbewusste Führung wurde entspre-chend zertifiziert und erhält regelmäßig positive Rückmeldungen von Gästen. In der ganzen Anlage herrscht striktes Rauchverbot, um die Luftqualität zu verbessern und die Gesundheit aller Besucher zu schützen.
Preis auf Anfrage
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