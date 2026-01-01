Beschreibung

Einleitung Diese Öko-Lodge liegt in der zentralen Gebirgskette unterhalb des Vulkans Poás. Das vielfältige Sport- und Ausflugsangebot wird Sie begeistern. Geniessen Sie den schönen Spa-Bereich oder nutzen Sie das Yoga-Angebot. Der Aufenthalt in der sehr naturfreundlichen Lodge bietet eine ideale Kombination für aktive sowie erholsame Ferientage.

Lage Umgeben von rauschenden Flüssen und dichter Vegetation liegt die Öko-Lodge El Silencio inmitten eines Nebelwaldes. Von San José ist sie 1,5 Fahrstunden entfernt.

Angebot Mit dem exzellenten à la carte Restaurant und dem vielfältigen Spa- und Yoga-Angebot gelingt der Spagat zwischen exklusivem Komfort und rustikaler, natürlicher Umgebung hervorragend. Der hoteleigene Abenteuerpark ist ideal für aktive Gäste mit hohem Anspruch. Das Gebiet bietet Wanderwege jeden Schwierigkeitsgrades. Gratis WLAN im Hauptgebäude.

Zimmer Die 18 geräumigen Suiten sind luxuriös eingerichtet mit rustikalen Holzböden und eleganten Möbeln. Jede Suite verfügt über einen privaten Open-Air Jacuzzi und eine Aussichtsterrasse mit herrlichem Blick auf den Nebelwald oder den Fluss. Die 4 Zwei-Schlafzimmer-Villen sind sehr geräumig und gut für Familien mit Kindern geeignet. Bestaunen Sie die Gebirgslandschaft und den tropischen Nebelwald durch Panoramafenster.