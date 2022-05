USA beste Reisezeit

In den nördlichen Bundesstaaten der USA zeigt sich die Natur im Sommer in voller Pracht und Nationalparks sind ein beliebtes Reiseziel. Unternehmen Sie eine Wanderung in Montanas Glacier National Park, erkunden Sie die dampfenden Geysire des Yellowstone und geniessen Sie eine Bootsfahrt auf dem Lake Michigan. Die Nordostküste ist den ganzen Sommer über belebt, wobei die Strände von Cape Cod in Neuengland besonders beliebt sind. Obwohl die Städte im Osten im Sommer heiss und feucht sind, kann das konstante Klima im Nordwesten etwas milderes Wetter mit etwas mehr Regen mit sich bringen. In der südlichen Hälfte des Landes finden während der heissen Sommermonate zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel statt - einschliesslich des Nationalfeiertags 4. Juli. Das Wetter unterscheidet sich deutlich von Küste zu Küste, wobei der Südwesten eine trockene Hitze anzieht und in den östlichen Bundesstaaten die Luftfeuchtigkeit zunimmt. In dieser Jahreszeit fühlen sich insbesondere Florida und in den Staaten des tiefen Südens ausgesprochen tropisch an. Gewitterstürme mit starken Regenfällen sind charakteristisch und verschaffen temporär etwas Abkühlung.

Veranstaltungen und Festivals

Die Feierlichkeiten am 4. Juli: Ein Tag mit Barbecues, Feuerwerken, Karneval und lustigen Veranstaltungen im ganzen Land zur Anerkennung der Unabhängigkeitserklärung. Eines der besten Feuerwerke findet über der National Mall in Washington statt. Baseball-Saison (April bis September). Besuchen Sie ein Spiel in Chicago, Boston oder New York und werden Sie Teil dieses typisch amerikanischen Kulturgutes!