Ranches und Wilder Westen

Entdecken Sie den Wilden Westen, an der kalifornische Küste, in Texas oder in den Südstaaten! Cowboy-Feeling pur bietet Ihnen ein Aufenthalt auf einer Ranch in den USA. Geniessen Sie die Natur bei einem Ausritt oder entspannen Sie in wunderschöner, ländlicher Umgebung – ob am Fusse der Rocky Mountains in üppiger Waldlandschaft oder in der Wüste zwischen mannshohen Kakteen. Das Essen bereiten Sie am Feuer zu, jemand spielt auf seiner Gitarre und Sie lauschen spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten – ein Reiseerlebnis der besonders eindrücklichen Art. Unsere Spezialisten kennen die USA Ranches und können Sie bestens beraten.