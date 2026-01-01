Lake Quinault Lodge
Quinault
Beschreibung
Lage
Der Olympic Nationalpark liegt im Nordwesten des Bundesstaates Washington. Die feuchte Luft, die milden Temperaturen und reichlich Regen ermöglichen einem der letzten, gemässigten Regenwälder der Erde das Wachstum. Die Lodge ist direkt am Ufer des Lake Quinault gelegen und ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen.
Angebot
Restaurant, Bar, Hallenbad, Sauna, Spielzimmer. Gegen Gebühr werden Aktivitäten wie Angeltouren, Kajaken, Kanufahren oder Ruderboote angeboten.
Zimmer
154 Zimmer, welche über Kaffeekocher verfügen. Je nach Kategorie haben die Zimmer zudem TV, Mini-Kühlschrank und Blick auf den See.
Preis auf Anfrage
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