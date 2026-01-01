Chisos Mountain Lodge
Big Bend National Park
Beschreibung
Lage
Der Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas und zeichnet sich durch spitze Berge, schroffe Canyons, tempelartige Felsen und einen eindrücklichen Sternenhimmel aus. Die Chisos Mountain Lodge ist die einzige Lodge im Park und befindet sich mitten in den Chisos Mountains.
Angebot
Die Lodge bietet ein Restaurant, einen Laden mit Snacks sowie einen Souvenirshop. WLAN ist in einigen öffentlichen Bereichen verfügbar.
Zimmer
72 einfache, zweckmässige Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Mikrowelle. Etwas mehr Komfort bieten die Cottages. In den Zimmern gibt es kein TV.
Preis auf Anfrage
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