Beschreibung

Lage Der Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas und zeichnet sich durch spitze Berge, schroffe Canyons, tempelartige Felsen und einen eindrücklichen Sternenhimmel aus. Die Chisos Mountain Lodge ist die einzige Lodge im Park und befindet sich mitten in den Chisos Mountains.

Angebot Die Lodge bietet ein Restaurant, einen Laden mit Snacks sowie einen Souvenirshop. WLAN ist in einigen öffentlichen Bereichen verfügbar.