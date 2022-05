Mietwagenreisen im Osten der USA

Der Osten der USA ist ein vielseitiges und abwechslungsreiches Sammelsurium verschiedenster Landschaften, Kulturen und Lebensstile. In den Neuengland Staaten ist das Highlight sicherlich die unberührte Natur und der Indian Summer, der die Wälder in allen erdenklichen Farben leuchten lässt. An der geschichtsträchtigen Ostküste finden Sie spannende Metropolen wie New York City, Boston oder Philadelphia, welche ein Paradies für Kunst-, Kultur und Shoppingfans sind. Im Hinterland dominiert der Great Smoky Nationalpark, der meistbesuchte Nationalpark der USA oder etwas nördlicher die grossen Seen, und im Süden finden Sie charmante Städte wie Savannah oder Charleston und ein von Musik geprägtes, beschwingtes Lebensgefühl. Mit einer Mietwagenrundreise können Sie all dies auf einmal erleben! Lassen Sie sich bei der Wahl Ihres Fahrzeuges und Ihrer Route von unseren Spezialisten beraten.