Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel erwartet Sie mitten in der Innenstadt. Pike Place Market, Space Needle und Pioneer Square sind nur wenige Gehminuten entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant, ein Fitnesscenter sowie ein Spa mit hochwertigen Massagen und Behandlungen (gegen Gebühr) zur Verfügung.