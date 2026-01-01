Hotel 1000, LXR Hotel
Seattle
Beschreibung
Lage
Das Erstklasshotel erwartet Sie mitten in der Innenstadt. Pike Place Market, Space Needle und Pioneer Square sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, ein Fitnesscenter sowie ein Spa mit hochwertigen Massagen und Behandlungen (gegen Gebühr) zur Verfügung.
Zimmer
Die 120 Zimmer verfügen über modernsten Komfort und sind hell, modern und im kreativen Design eingerichtet. Sie verfügen über Kaffeemaschine und WLAN gegen Gebühr
Preis auf Anfrage
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