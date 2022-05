Florida Keys Reisen

Neben ihrer natürlichen Schönheit und dem subtropischen Klima sind Florida Keys & Key West vor allem durch die ungezwungene Atmosphäre und den lockeren Umgang der Menschen miteinander zu einer der beliebtesten Feriendestination in den USA geworden. Frei nach dem Motto «Come as you are» sprudeln die Florida Keys nur so vor Lebensfreude. Die Florida Keys sind das südlichste Gebiet der gesamten USA und geniessen eine durchschnittliche Jahres-Aussentemperatur von 28 Grad Celsius sowie eine Wassertemperatur von über 20 Grad Celsius. Die Inseln der Florida Keys, die sich wie eine Perlenkette bis zu 200 km weit in die Karibik aneinanderreihen, lassen keinen Wunsch nach Wassersportaktivitäten offen. Rund um die Inseln der Keys gibt es viele vielfältige Schnorchel- und Tauchplätze, die zum Staunen und Verweilen locken. Der Sonnenuntergang auf Key West gehört wohl zu den berühmtesten der ganzen Welt. Hier geht die Sonne noch ein wenig spektakulärer unter als Anderorts. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida-Reise zusammen!