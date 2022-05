Florida Reisen

Florida Klima- und Reiseinformationen

Der Sunshine State gliedert sich in zwei Klimazonen, deren Trennungslinie etwa bei Orlando liegt. In den nördlicheren Teilen der Halbinsel herrschen in der kalten Jahreszeit kühle Temperaturen und im Panhandle (Landstreifen im Nordwesten Floridas) können die Temperaturen gelegentlich sogar sehr stark fallen. Südlich von Orlando wird Florida seinem Ruf als sonnenverwöhnter Bundesstaat gerecht. Sogar im tiefsten Winter geniesst man auf den weitgehend trockenen Florida Keys frühlingshafte Temperaturen. Von Mai bis Oktober sind die Tage meist heiss und schwül. Nachmittags fallen oft Gewitterregen und bringen wohltuende Abkühlung. Auch der Norden des Landes wird in den Sommermonaten vom Sonnenschein grosszügig bedacht. Somit reist man im Winter am besten in den Süden und im Sommer in den Norden Floridas. Aufgrund der Wetterbedingungen eignen sich für Florida Rundreisen besonders die Monate September bis November und März bis Mai. Von Juni bis November besteht in Florida Hurrikan-Gefahr.