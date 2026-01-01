Badeferien im ROBINSON CABO VERDE ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON CABO VERDE ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wassersport
- Party & Dance
- Internationales Flair
- WellFit-Spa & WellFit-Aktiv
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Reise startet heute mit dem Flug von der Schweiz auf die Ilha do Sal auf den Kapverden. Der Transfer bringt Sie zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag ROBINSON CABO VERDE
Diese Adults Only Anlage erwartet ihre Gäste mit einem erstklassigen Kite- und Surfrevier und verfügt sogar über eine eigene Kitestation direkt vor dem Club. Wer es etwas entspannter angehen möchte, lässt am 8 km langen, feinsandigen Strand die Seele baumeln oder geniesst den Meerblick aus der Rooftop-Sauna. All-inclusicve made by ROBINSON verwöhnt Sie mit inspiriender Kulinarik. Lassen Sie den Tag beim täglichen Sundowner am Strand mit Live-Musik ausklingen.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute. Geniessen Sie ein letztes Frühstück, bevor es mit dem Transfer zurück an den Flughafen geht. Es erfolgt der Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Classic
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage