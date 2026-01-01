Ihre Reise startet heute mit dem Flug von der Schweiz auf die Ilha do Sal auf den Kapverden. Der Transfer bringt Sie zu Ihrer Unterkunft.

ROBINSON CABO VERDE

Diese Adults Only Anlage erwartet ihre Gäste mit einem erstklassigen Kite- und Surfrevier und verfügt sogar über eine eigene Kitestation direkt vor dem Club. Wer es etwas entspannter angehen möchte, lässt am 8 km langen, feinsandigen Strand die Seele baumeln oder geniesst den Meerblick aus der Rooftop-Sauna. All-inclusicve made by ROBINSON verwöhnt Sie mit inspiriender Kulinarik. Lassen Sie den Tag beim täglichen Sundowner am Strand mit Live-Musik ausklingen.