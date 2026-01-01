Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im ROBINSON CABO VERDE ab Schweiz

Sonnenanbeter aufgepasst: Dieser Club wartet mit 350 Sonnentagen im Jahr und einem traumhaften Blick auf den türkisfarbenen Atlantik auf. Ein besonderes Wassersport-, Entertainment- und Entspannungsprogramm sowie kulinarische Trends bereiten Paaren und Alleinreisenden den perfekten Strandurlaub.
Badeferien im ROBINSON CABO VERDE ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wassersport
- Party & Dance
- Internationales Flair
- WellFit-Spa & WellFit-Aktiv
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Reise startet heute mit dem Flug von der Schweiz auf die Ilha do Sal auf den Kapverden. Der Transfer bringt Sie zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag ROBINSON CABO VERDE

Diese Adults Only Anlage erwartet ihre Gäste mit einem erstklassigen Kite- und Surfrevier und verfügt sogar über eine eigene Kitestation direkt vor dem Club. Wer es etwas entspannter angehen möchte, lässt am 8 km langen, feinsandigen Strand die Seele baumeln oder geniesst den Meerblick aus der Rooftop-Sauna. All-inclusicve made by ROBINSON verwöhnt Sie mit inspiriender Kulinarik. Lassen Sie den Tag beim täglichen Sundowner am Strand mit Live-Musik ausklingen.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet heute. Geniessen Sie ein letztes Frühstück, bevor es mit dem Transfer zurück an den Flughafen geht. Es erfolgt der Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Classic
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 24.12.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen