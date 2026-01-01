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Badeferien im ROBINSON MALDIVES ab Schweiz

Willkommen im ROBINSON MALDIVES, einem Ort, an dem Träume wahr werden und paradiesische Erlebnisse zur Realität werden. Diese exklusive Inseloase mitten im Herzen der Malediven verspricht unvergessliche Momente inmitten kristallklarem Wasser, weissen Sandstränden und tropischer Schönheit. Erleben Sie hier ultimative Entspannung, Wassersportabenteuer und kulinarische Genüsse, während Sie in den luxuriösen Unterkünften entspannen. Das Resort bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Urlaub und einzigartige Erinnerungen in einem der schönsten Reiseziele der Welt. Tauchen Sie ein in eine Welt des Luxus und der Erholung.
Badeferien im ROBINSON MALDIVES ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Weisser Sandstrand
- Traumhafte Sonnenuntergänge
- Breites Sportangebot
- Clubeigenes Hausriff
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise auf die Malediven. Sie fliegen aus der Schweiz nach Malé.

2-7. Tag ROBINSON MALDIVES

Beginnen Sie den Morgen mit einem traumhaften Frühstück am Strand, gefolgt von Schnorcheln im türkisblauen Wasser oder einem entspannten Spaziergang am weissen Sandstrand. Der Nachmittag lockt mit Wassersportarten sowie einem breiten Sportangebot an Land. Erholung finden Sie in den WellFit-Spa Einrichtungen. Abends können Sie exotische Gerichte in den Restaurants geniessen, gefolgt von romantischen Spaziergängen am Strand oder Drinks unter dem sternenklaren Himmel.

8. Tag Rückreise

Eine traumhafte Woche endet heute und sie fliegen von den Malediven zurück in die Schweiz.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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