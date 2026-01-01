Badeferien im ROBINSON MALDIVES ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON MALDIVES ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Weisser Sandstrand
- Traumhafte Sonnenuntergänge
- Breites Sportangebot
- Clubeigenes Hausriff
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise auf die Malediven. Sie fliegen aus der Schweiz nach Malé.
2-7. Tag ROBINSON MALDIVES
Beginnen Sie den Morgen mit einem traumhaften Frühstück am Strand, gefolgt von Schnorcheln im türkisblauen Wasser oder einem entspannten Spaziergang am weissen Sandstrand. Der Nachmittag lockt mit Wassersportarten sowie einem breiten Sportangebot an Land. Erholung finden Sie in den WellFit-Spa Einrichtungen. Abends können Sie exotische Gerichte in den Restaurants geniessen, gefolgt von romantischen Spaziergängen am Strand oder Drinks unter dem sternenklaren Himmel.
8. Tag Rückreise
Eine traumhafte Woche endet heute und sie fliegen von den Malediven zurück in die Schweiz.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage