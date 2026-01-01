Badeferien im ROBINSON SOMA BAY ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON SOMA BAY ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 3 Pools mit Liegen und Sonnenschirmen ohne Gebühr
- 4 Restaurants & 6 Bars
- Breites Wassersportangebot
- WellFit-Spa Einrichtungen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Hurghada.
2-7. Tag ROBINSON SOMA BAY
Starten Sie entspannt in den Tag und profitieren Sie vom Langschläferfrühstück. Verbringen Sie gemütliche Stunden am Pool oder in der wunderschönen Badebucht. Nutzen Sie das breite Sportangebot und powern Sie beim Wassersport, im Fitness-Studio oder bei diversen Sportarten an Land richtig aus. Die WellFit-Spa Einrichtungen bringen Verwöhnung für Körper und Geist. Lassen Sie den Tag bei den abwechslungsreichen Abendprogrammen mit ihren Liebsten ausklingen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen von Hurghada zurück in die Schweiz.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage