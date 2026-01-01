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Badeferien im ROBINSON SOMA BAY ab Schweiz

Dieser FOR ALL Club begrüsst sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche mit einem breiten Unterhaltungsangebot. Während die Interessen von Erwachsenen im Vordergrund stehen, gibt es auch für Kinder und Jugendliche ein vielfältiges und altersgerechtes Animationsprogramm. Das Resort liegt an einer traumhaften Bucht am Roten Meer und wartet mit einer der grössten Tauchbasen und einem eigenen Hausriff auf. Hier kommen Taucher, Schnorchler und Schwimmer gleichermassen auf ihre Kosten. Die abendliche Sundownerfahrt auf einem Tauchboot gehört zu den absoluten Highlights.
Badeferien im ROBINSON SOMA BAY ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 3 Pools mit Liegen und Sonnenschirmen ohne Gebühr
- 4 Restaurants & 6 Bars
- Breites Wassersportangebot
- WellFit-Spa Einrichtungen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Hurghada.

2-7. Tag ROBINSON SOMA BAY

Starten Sie entspannt in den Tag und profitieren Sie vom Langschläferfrühstück. Verbringen Sie gemütliche Stunden am Pool oder in der wunderschönen Badebucht. Nutzen Sie das breite Sportangebot und powern Sie beim Wassersport, im Fitness-Studio oder bei diversen Sportarten an Land richtig aus. Die WellFit-Spa Einrichtungen bringen Verwöhnung für Körper und Geist. Lassen Sie den Tag bei den abwechslungsreichen Abendprogrammen mit ihren Liebsten ausklingen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen von Hurghada zurück in die Schweiz.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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