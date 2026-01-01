Badeferien im ROBINSON SOMA BAY ab Schweiz

Dieser FOR ALL Club begrüsst sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche mit einem breiten Unterhaltungsangebot. Während die Interessen von Erwachsenen im Vordergrund stehen, gibt es auch für Kinder und Jugendliche ein vielfältiges und altersgerechtes Animationsprogramm. Das Resort liegt an einer traumhaften Bucht am Roten Meer und wartet mit einer der grössten Tauchbasen und einem eigenen Hausriff auf. Hier kommen Taucher, Schnorchler und Schwimmer gleichermassen auf ihre Kosten. Die abendliche Sundownerfahrt auf einem Tauchboot gehört zu den absoluten Highlights.