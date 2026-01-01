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Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA ab Schweiz

Der ROBINSON JANDIA PLAYA ist ein exklusives Adults Only Urlaubsziel auf der sonnenverwöhnten Kanareninsel Fuerteventura. Dieser erstklassige Club liegt direkt am wunderschönen Sandstrand von Playa de Jandia und verspricht den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt. Mit einer Fülle an Freizeitmöglichkeiten, erstklassiger Gastronomie und einem umfangreichen Sportangebot bietet das Resort die perfekte Mischung aus Entspannung und Aktivitäten. Tauchen Sie ein in die entspannte Atmosphäre und geniessen Sie Ihre wohlverdiente Auszeit in einer der schönsten Ecken der Kanarischen Inseln.
Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhafte Strandlage
- Umfangreiches Sportangebot
- Kulinarische Vielfalt
- Unterhaltung und Wellness
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Fuerteventura.

2-7. Tag ROBINSON JANDIA PLAYA

Ihr Tag im ROBINSON JANDIA PLAYA beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück im Hauptrestaurant. Danach können Sie am Strand entspannen oder Wassersportaktivitäten wie Windsurfen ausprobieren. Auf der Rooftop-Terrasse finden Sie einen Infinity-Pool mit traumhafter Aussicht. Der Nachmittag bietet Wellness und Aktivitäten, gefolgt von abendlicher Unterhaltung mit Livemusik, Sundownern und köstlichen Mahlzeiten. Es erwartet Sie perfekte Mischung aus Erholung und Abenteuer.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet heute und Sie fliegen von Fuerteventura zurück in die Schweiz.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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