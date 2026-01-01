Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhafte Strandlage
- Umfangreiches Sportangebot
- Kulinarische Vielfalt
- Unterhaltung und Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Fuerteventura.
2-7. Tag ROBINSON JANDIA PLAYA
Ihr Tag im ROBINSON JANDIA PLAYA beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück im Hauptrestaurant. Danach können Sie am Strand entspannen oder Wassersportaktivitäten wie Windsurfen ausprobieren. Auf der Rooftop-Terrasse finden Sie einen Infinity-Pool mit traumhafter Aussicht. Der Nachmittag bietet Wellness und Aktivitäten, gefolgt von abendlicher Unterhaltung mit Livemusik, Sundownern und köstlichen Mahlzeiten. Es erwartet Sie perfekte Mischung aus Erholung und Abenteuer.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute und Sie fliegen von Fuerteventura zurück in die Schweiz.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage