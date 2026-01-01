Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA ab Schweiz

Der ROBINSON JANDIA PLAYA ist ein exklusives Adults Only Urlaubsziel auf der sonnenverwöhnten Kanareninsel Fuerteventura. Dieser erstklassige Club liegt direkt am wunderschönen Sandstrand von Playa de Jandia und verspricht den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt. Mit einer Fülle an Freizeitmöglichkeiten, erstklassiger Gastronomie und einem umfangreichen Sportangebot bietet das Resort die perfekte Mischung aus Entspannung und Aktivitäten. Tauchen Sie ein in die entspannte Atmosphäre und geniessen Sie Ihre wohlverdiente Auszeit in einer der schönsten Ecken der Kanarischen Inseln.