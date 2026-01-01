Badeferien im Hotel Morabeza ab Santa Maria

Das schöne 4-Sterne Hotel liegt in Santa Maria auf der Insel Sal. Da diese sehr flach ist, können sich kaum Wolken bilden und deshalb regnet es hier auch sehr selten. Dies bedeutet Sonne pur! Der weisse Sandstrand mit hoteleigenem Beachclub liegt direkt vor der Türe und bietet nebst Erholung viele spannende Wassersportarten. Die Zimmer und Suiten sind hell und modern eingerichtet und gewähren einen schönen Blick auf den Garten oder das Meer. 3 Restaurants und 2 Bars laden zum Verweilen ein und verwöhnen Sie mit erfrischenden Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten.