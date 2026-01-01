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Badeferien im Hotel Morabeza ab Santa Maria

Das schöne 4-Sterne Hotel liegt in Santa Maria auf der Insel Sal. Da diese sehr flach ist, können sich kaum Wolken bilden und deshalb regnet es hier auch sehr selten. Dies bedeutet Sonne pur! Der weisse Sandstrand mit hoteleigenem Beachclub liegt direkt vor der Türe und bietet nebst Erholung viele spannende Wassersportarten. Die Zimmer und Suiten sind hell und modern eingerichtet und gewähren einen schönen Blick auf den Garten oder das Meer. 3 Restaurants und 2 Bars laden zum Verweilen ein und verwöhnen Sie mit erfrischenden Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten.
Badeferien im Hotel Morabeza ab Santa Maria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- hoteleigener Beachclub
- direkte Strandlage
- helle und moderne Zimmer
- Stadt Santa Maria in Gehdistanz
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen direkt auf die Insel Sal auf den Kap Verden und reisen dann weiter zu Ihrem Badeferienhotel.

2-7. Tag Hotel Morabeza

Der weisse Sandstrand und das türkisblaue Meer unmittelbar vor der Haustür, das Städtchen Santa Maria mit seinen kleinen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und pastellfarbenen Häusern gleich um die Ecke und alle anderen Annehmlichkeiten, die einen perfekten Badeferienurlaub ausmachen direkt im Hotel selbst. Geniessen Sie unbeschwerte Tage mit viel Sonne an einem der schönsten Strände der Kapverden und lassen Sie sich vom zuvorkommenden Personal des Hotels verwöhnen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie fliegen von Sal zurück in Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Standard Room Garden View
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 18.12.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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