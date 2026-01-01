Badeferien im Hotel Morabeza ab Santa Maria
Badeferien im Hotel Morabeza ab Santa Maria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- hoteleigener Beachclub
- direkte Strandlage
- helle und moderne Zimmer
- Stadt Santa Maria in Gehdistanz
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen direkt auf die Insel Sal auf den Kap Verden und reisen dann weiter zu Ihrem Badeferienhotel.
2-7. Tag Hotel Morabeza
Der weisse Sandstrand und das türkisblaue Meer unmittelbar vor der Haustür, das Städtchen Santa Maria mit seinen kleinen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und pastellfarbenen Häusern gleich um die Ecke und alle anderen Annehmlichkeiten, die einen perfekten Badeferienurlaub ausmachen direkt im Hotel selbst. Geniessen Sie unbeschwerte Tage mit viel Sonne an einem der schönsten Strände der Kapverden und lassen Sie sich vom zuvorkommenden Personal des Hotels verwöhnen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie fliegen von Sal zurück in Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Room Garden View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage