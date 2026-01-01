Badeferien im Riu Cabo Verde ab Schweiz
Badeferien im Riu Cabo Verde ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only Hotel
- direkte Strandlage
- grosses Unterhaltungsangebot
- internationale und italienische Gourmet-Küche
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihren Urlaub mit dem Flug von der Schweiz nach Sal, wo Sie zu Ihrem Hotel an der Südwestspitze der Insel weiterreisen.
2-7. Tag Riu Cabo Verde
Stürzen Sie sich in die klaren Fluten des Atlantik, machen Sie es sich auf einem Liegestuhl an einem der zwei Pools bequem, lassen Sie sich im Renova Spa verwöhnen, probieren Sie eine der vielen Sportarten und Aktivitäten aus oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Umgebung und erkunden Sie die spannende Insel. Es gibt unglaublich viel zu erleben, ohne dass Ruhe und Entspannung zu kurz kommen würden.
8. Tag Rückreise
Ihr Urlaub endet heute und Sie fliegen von Sal wieder zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Standard
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage