Badeferien im Riu Cabo Verde ab Schweiz

Sie starten heute Ihren Urlaub mit dem Flug von der Schweiz nach Sal, wo Sie zu Ihrem Hotel an der Südwestspitze der Insel weiterreisen.

Riu Cabo Verde

Stürzen Sie sich in die klaren Fluten des Atlantik, machen Sie es sich auf einem Liegestuhl an einem der zwei Pools bequem, lassen Sie sich im Renova Spa verwöhnen, probieren Sie eine der vielen Sportarten und Aktivitäten aus oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Umgebung und erkunden Sie die spannende Insel. Es gibt unglaublich viel zu erleben, ohne dass Ruhe und Entspannung zu kurz kommen würden.