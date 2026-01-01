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Badeferien im Riu Cabo Verde ab Schweiz

Das all-inclusive Erwachsenenhotel liegt direkt am weissen Sandstrand am südwestlichsten Zipfel der Insel Sal. Es verwöhnt seine Gäste mit einem zuvorkommenden Service, 2 wunderschönen Pools, einem reichhaltigen gastronomischen Angebot, einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm und vielem mehr. Die Zimmer und Suiten sind alle in hellen Farbtönen gehalten und bieten alle Annehmlichkeiten, welche einen Traumurlaub ausmachen, inklusive Balkon oder Terrasse.
Badeferien im Riu Cabo Verde ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only Hotel
- direkte Strandlage
- grosses Unterhaltungsangebot
- internationale und italienische Gourmet-Küche
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihren Urlaub mit dem Flug von der Schweiz nach Sal, wo Sie zu Ihrem Hotel an der Südwestspitze der Insel weiterreisen.

2-7. Tag Riu Cabo Verde

Stürzen Sie sich in die klaren Fluten des Atlantik, machen Sie es sich auf einem Liegestuhl an einem der zwei Pools bequem, lassen Sie sich im Renova Spa verwöhnen, probieren Sie eine der vielen Sportarten und Aktivitäten aus oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Umgebung und erkunden Sie die spannende Insel. Es gibt unglaublich viel zu erleben, ohne dass Ruhe und Entspannung zu kurz kommen würden.

8. Tag Rückreise

Ihr Urlaub endet heute und Sie fliegen von Sal wieder zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Standard
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 24.12.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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