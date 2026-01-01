Badeferien im Odjo d'Agua ab Schweiz

Das Hotel Odjo d'Agua liegt auf einem kleinen Felsvorsprung mit dem Namen "Porphyry Point", wo sich auch der Vera Cruz Leuchtturm befindet, direkt am Strand von Santa Maria. Aufgrund dieser einmaligen Lage ist die Terrasse des Hotelrestaurants einer der beliebtesten Plätze der ganzen Insel mit wunderschönen Ausblicken. Das Hotel, welches als "Hotel de Charme" klassifiziert ist, wird von einem Einheimischen mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail geführt. Ein Rundgang durch das Hotel gleicht einer Geschichts- und Kulturstunde über die Insel Sal. Die Einrichtung ist gemütlich und charmant und sorgt für eine familiäre Atmosphäre.