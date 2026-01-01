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Badeferien im Odjo d'Agua ab Schweiz

Das Hotel Odjo d'Agua liegt auf einem kleinen Felsvorsprung mit dem Namen "Porphyry Point", wo sich auch der Vera Cruz Leuchtturm befindet, direkt am Strand von Santa Maria. Aufgrund dieser einmaligen Lage ist die Terrasse des Hotelrestaurants einer der beliebtesten Plätze der ganzen Insel mit wunderschönen Ausblicken. Das Hotel, welches als "Hotel de Charme" klassifiziert ist, wird von einem Einheimischen mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail geführt. Ein Rundgang durch das Hotel gleicht einer Geschichts- und Kulturstunde über die Insel Sal. Die Einrichtung ist gemütlich und charmant und sorgt für eine familiäre Atmosphäre.
Badeferien im Odjo d'Agua ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- gemütliche und familiäre Atmosphäre
- wunderschöne Restaurantterrasse
- grosses Angebot an Aktivitäten
- direkt am Strand gelegen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt die Anreise aus der Schweiz nach Sal auf den Kap Verden und weiter zu Ihrem Hotel im Süden der Insel.

2-7. Tag Odjo d'Agua

Das Hauptaugenmerk in Ihrem Hotel liegt bei der Ruhe und der Entspannung. Mit spektakulären Ausblicken, einem erfrischenden Pool, hervorragender Gastronomie und geschmackvoll eingerichteten Zimmern können Sie hier die Seele nach Herzenslust baumeln lassen und neue Energie tanken. Wenn Sie aktiv werden wollen, stehen Ihnen eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass Sie spannende und unvergessliche Tage erleben können.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr entspannender Urlaub und Sie fliegen von Sal zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double / Twin Standard
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 24.12.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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