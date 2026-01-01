Badeferien im Odjo d'Agua ab Schweiz
Badeferien im Odjo d'Agua ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- gemütliche und familiäre Atmosphäre
- wunderschöne Restaurantterrasse
- grosses Angebot an Aktivitäten
- direkt am Strand gelegen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt die Anreise aus der Schweiz nach Sal auf den Kap Verden und weiter zu Ihrem Hotel im Süden der Insel.
2-7. Tag Odjo d'Agua
Das Hauptaugenmerk in Ihrem Hotel liegt bei der Ruhe und der Entspannung. Mit spektakulären Ausblicken, einem erfrischenden Pool, hervorragender Gastronomie und geschmackvoll eingerichteten Zimmern können Sie hier die Seele nach Herzenslust baumeln lassen und neue Energie tanken. Wenn Sie aktiv werden wollen, stehen Ihnen eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass Sie spannende und unvergessliche Tage erleben können.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr entspannender Urlaub und Sie fliegen von Sal zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double / Twin Standard
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage