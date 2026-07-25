0 . Tag Montreal

1 . Tag Montreal Geniessen Sie einen ersten Tag in Montreal, Hotelübernachtung

2 . Tag Nuuk Am Starttag der Kreuzfahrt wird ein exklusiver Charterflug bereitgestellt. Die Flugzeit und weitere Details werden vom Silversea Hospitality Desk im Hotel mitgeteilt. Während des Charterfluges können Gäste das von Silversea kuratierte Menü mit Gerichten und Getränken genießen, das einen authentischen Geschmack der regionalen Küche bietet. Die Gepäckbestimmungen sind aufgrund von Landeplatzbeschränkungen und der Nutzlastkapazität streng geregelt: Jeder Gast darf ein Handgepäckstück (max. 21” x 13” x 9” / 55 cm x 35 cm x 25 cm), ein aufgegebenes Gepäckstück (max. 50 lbs / 23 kg) und einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Handtasche oder Laptoptasche mitnehmen. Das Handgepäck muss in das Gepäckfach oder unter den Sitz passen und darf insgesamt 17 lbs (8 kg) nicht überschreiten. Expeditionen ab Nuuk, Grönland: Ein exklusiver Charterflug wird zwischen Montreal, Kanada, und Nuuk bereitgestellt. Dieser Flug ist international. Daher werden Gäste bei ihrer Ankunft in Nuuk in Grönland eingereist. In der geschäftigen Hauptstadt Grönlands könnte man fast vergessen, dass man sich in einem so weitläufigen und abgelegenen Land befindet. Nuuk ist das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum Grönlands, in dem mehr als ein Drittel der grönländischen Bevölkerung lebt, und obwohl es sich wie eine Weltstadt anfühlt, kommt unter der Oberfläche ein einzigartig grönländischer Charakter zum Vorschein. Die Kathedrale von Nuuk überragt das wunderschöne alte Kolonialhafenviertel und das Grönländische Nationalmuseum, in dem die legendären Qilakitsoq-Mumien ruhen – das wahre Highlight der archäologischen Sammlung des Museums. Oberhalb des Kolonialhafens liegt die Innenstadt von Nuuk mit Reihen von Wohnungen im skandinavischen Stil, einem belebten Einkaufsviertel, dem grönländischen Parlament, dem Rathaus von Nuuk (das Besucher einlädt, seine Kunstwerke zu besichtigen) und sogar Straßencafés, die lokal produzierte Speisen und Bier anbieten. Diese Zeichen der Modernität konkurrieren um Platz mit lokalen Kunsthandwerksboutiquen, dem Fleischmarkt, auf dem der Fang aus Nuuks weitläufigen Fjordgebieten verkauft wird, und dem atemberaubenden Katuaq-Kulturzentrum, wo Blockbuster-Filme sowie lokale und ausländische Künstler die Einwohner von Nuuk unterhalten. Obwohl Nuuk seit langem ein Schmelztiegel dänischer und grönländischer Ideen ist, ist dies eine Stadt, in der Grönland seine Modernität zur Schau stellt – mit den einzigen Ampeln, Kreisverkehren und der einzigen Universität des Landes. Vor allem aber erwarten Sie hier eine Vielzahl freundlicher Menschen, die stolz auf sich selbst und ebenso stolz auf die Stadt sind, die sie ihr Zuhause nennen.

3 . Tag Maniitsoq Maniitsoq liegt im zentralen Teil der Westküste Grönlands und ist mit weniger als 2.700 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Grönlands. Die Hauptattraktionen sind das kleine Museum und der alte Friedhof am nördlichen Ende der Stadt. Im Gemeindesaal stellen lokale Künstler und Kunsthandwerker in der Regel einige ihrer Schnitzereien und Perlenarbeiten aus. Die Perlenarbeiten dienen nicht nur als Souvenirs für Besucher – die Tracht der westgrönländischen Frauen weist einen aufwendig mit Perlen verzierten Kragen auf. Angelausflüge und sogar Heliskiing auf den nahegelegenen Bergen gelten als weitere Vorzüge von Maniitsoq. Der lokale Name (der „Ort des zerklüfteten Geländes“ bedeutet) steht in gewissem Kontrast zu dem Namen, den die Dänen 1782 gaben („New Sugarloaf“)

4 . Tag Kuannit Point und Itilleq, Disko Islan Erleben Sie die üppige Schönheit von Kuannit Point und geniessen Sie den Blick auf eine Bucht, in der Eisberge von der Größe ganzer Stadtblöcke treiben, Wale aus dem Wasser springen und Seevögel ihre Kreise ziehen. Nördlich der Disko-Bucht liegen die Insel Disko und Kuannit Point, eine fruchtbare Küstenlandschaft mit unglaublichen Basaltformationen. Wanderwege schlängeln sich entlang der üppig smaragdgrünen Küsten und bieten fantastische Aussichtspunkte für die Walbeobachtung. Majestätische Gletscher wie der Eqip Sermia münden in die Bucht und säen das verstreute Meereis. Die Insel Disko ist geologisch jünger als das grönländische Festland und entstand durch die Kräfte relativ junger Vulkanausbrüche und Lavaströme. Diese geothermische Aktivität formte die außergewöhnlichen vulkanischen Merkmale der Küste. Von einem Team geführte Wanderungen führen zu tiefschwarzen Sandstränden und atemberaubenden Basaltsäulen, die wie gewaltige Orgelpfeifen in das stille Wasser der Bucht hinabreichen. Aus ihren Höhlen inmitten der verschlungenen Küstenlandschaft stürzen sich Seevögel in die Lüfte, begleitet vom moschusartigen Duft der Engelwurz – dem reichlich vorkommenden Kraut, das Kuannit Point seinen grönländischen Namen gibt. Ihnen wird auch ein lokaler Fußballplatz auffallen, der etwas unpassend am Ufer der Disko-Bucht liegt; stattliche Eisberge bilden eine monumentale Kulisse. Entdecken Sie die Wunder von Kuannit Point mit dem Expeditionsteam von Silversea, das Sie auf jedem Schritt begleitet und Ihnen Einblicke und lokales Wissen vermittelt. Zodiac-Fahrten, Kajak-Erkundungen und Landgänge offenbaren die volle vulkanische Pracht dieses fruchtbaren Landes und der Bucht, in der sich Buckelwale versammeln. Landen Sie an einem noch wenig erforschten Teil einer der faszinierendsten Inseln Grönlands. Im Südwesten der Insel Disko gelegen, ist Itilleq ein atemberaubender Landeplatz, der Entdecker mit einer Vielzahl außergewöhnlicher geologischer Besonderheiten lockt. Getrennt von der kleinen Küstensiedlung Itilleq, die fast 200 Meilen südlich von hier liegt, ist Itilleq auf der Insel Disko ein wahrhaft abgelegener Ort, den es zu erkunden gilt. Forscher kommen hierher, um die Strandwälle zu untersuchen, die sich aus dem unerwartet grünen Ufer erheben und durch jahrhundertelange Gletscheraktivität und Erosion geformt wurden. Dieser Strand bietet eine einfache Anlandemöglichkeit vor den beeindruckenden isostatischen Terrassen. Entdecken Sie Basaltklippen und -formationen, die die kreativen geothermischen Kräfte dieser Vulkaninsel demonstrieren. Im Landesinneren erwarten Sie wahrhaft spektakuläre Wasserfälle und Schluchten, die sich durch Basaltsäulen geschliffen haben. Wandern Sie auf Pfaden, die Ihnen Panoramablicke auf die smaragdgrüne Wildnis offenbaren. Sie werden mit Ausblicken von erhöhten Bergrücken und dramatischen Klippen belohnt – die einen weiten Überblick über die eisigen Gewässer der Disko-Bucht versprechen, wo treibende Eisberge den Horizont übersäen. Weitere Wasserfälle tosen im Landesinneren, ihr Schmelzwasser stürzt über dunkles Gestein. Begeben Sie sich auf ein Abenteuer an einen der abgelegensten Orte Grönlands und landen Sie an diesem selten besuchten Ort mit dem Expertenteam von Silversea, das Ihnen während der gesamten Reise sein Wissen und seine Einblicke vermittelt.

5 . Tag Eqip-Sermia-Gletschers Die 3,2 Kilometer breite Eiswand des Eqip-Sermia-Gletschers, von der Meereisbrocken wie Konfetti herabregnen, ist Schauplatz aufregender Aktivitäten. Diese riesige Formation, die als „kalbender Gletscher“ bekannt ist, ragt bis zu 168 Meter über die Wasseroberfläche empor. Risse und Grollen hallen vom Eqip-Sermia-Gletscher, einem der aktivsten Gletscher der nördlichen Hemisphäre, durch die Luft. Genießen Sie das Schauspiel, wenn dramatische Einbrüche Mini-Eisberge über die Oberfläche taumeln lassen und das Schiff sanft auf den folgenden Wellen schaukelt. Erkunden Sie diesen unglaublichen Gletscher aus nächster Nähe, eingetaucht in pure Stille, in der nur die Rufe der Seevögel und das Rauschen des brechenden Eises die Ruhe durchbrechen. Der Eqip-Sermia-Gletscher zieht sich rasch zurück, und diese schnelle Bewegung treibt die Häufigkeit seiner Kalbungsereignisse voran. Am Ende des Eqi-Fjords gelegen, ergießt sich der verdichtete Strom uralter Eismassen durch schwarz-weisse Berge von seinen Wurzeln im grönländischen Eisschild – dem zweitgrössten Eiskörper der Welt nach der Antarktis, der 80 % der Insel bedeckt. Die tiefen Blau- und Türkistöne sind das Ergebnis jahrhundertelanger Kompression. Eisskulpturen vom Eqip-Sermia-Gletscher sowie von den nahegelegenen Gletschern Jakobshavn und Kangilerngata Sermia treiben in Richtung Disko-Bucht, wo Finn-, Buckel- und Zwergwale aus dem Wasser springen und durch die lebhaften Gewässer gleiten.

6 . Tag Ilulisaat Der Ilulissat-Eisfjord, bekannt als Geburtsort der Eisberge, produziert täglich fast 20 Millionen Tonnen Eis. Tatsächlich bedeutet das Wort „Ilulissat“ in der Sprache Kalaallisut „Eisberge“. Die Stadt Ilulissat ist für ihre langen Phasen ruhigen und beständigen Wetters bekannt, doch aufgrund ihrer Nähe zum Fjord ist das Klima dort eher kalt. In Ilulissat, der drittgrößten Stadt Grönlands nach Nuuk und Sisimiut, leben etwa 4.500 Menschen. Manche hier schätzen, dass es fast genauso viele Schlittenhunde wie Menschen in der Stadt gibt, die auch ein lokales Geschichtsmuseum beherbergt, das sich im ehemaligen Wohnhaus des grönländischen Volkshelden und berühmten Polarforschers Knud Rasmussen befindet.

7 . Tag Sisimiut und Amerloq Fjord Sisimiut („Die Menschen der Fuchsbaue“) ist Grönlands zweitgrößte Stadt, die größte arktische Stadt Nordamerikas und ein Knotenpunkt zwischen dem wärmeren Süden und dem eisigen Norden des Landes. Mit einer jungen, dynamischen Bevölkerung, zu der auch Studenten aus dem ganzen Land gehören, ist Sisimiut eine der am schnellsten wachsenden Städte Grönlands. Seit mehr als viereinhalbtausend Jahren bewohnt, entwickelte sich die Stadt während der dänischen Kolonialzeit rasch zu einem Handelszentrum. Die alten Gebäude und Artefakte sind im Sisimiut Museum zu sehen, einer Sammlung wunderschön restaurierter Gebäude, in denen alles von alten Torfhäusern bis hin zu moderner Inuit-Kunst ausgestellt ist. Die lokalen Handwerker gelten als einige der besten in Grönland und verkaufen ihre Waren oft direkt aus ihrer Gemeinschaftswerkstatt im Hafen, wo sie mit Jägern Rohstoffe tauschen. Heute konzentriert sich die moderne Industrie auf die Verarbeitung von Meeresfrüchten und den Schiffsverkehr; KNI, die staatliche Kette von Gemischtwarenläden, die selbst in den entlegensten Siedlungen vertreten ist, hat ihren Sitz in Sisimiut. Die meisten Einwohner leben noch immer in den farbenfrohen Holzhäusern, für die Grönland so bekannt ist. Das weitläufige Hinterland von Sisimiut bietet hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und Angeln, und die Einheimischen nutzen während der langen Winter oft Schlittenhunde oder Schneemobile, um sich in ihrem riesigen bergigen Spielplatz fortzubewegen. Im Sommer kann man bis zum internationalen Flughafen Kangerlussuaq wandern – ein Weg, der auch für den strapaziösen Polar Circle Marathon genutzt wird, eines der härtesten Ausdauerrennen der Welt. Segeln Sie in den Amerloq-Fjord, einen stimmungsvollen Wasserweg, eingebettet in eine geschützte Landschaft aus hoch aufragenden Bergen, arktischer Wildnis und tiefen Fjorden. Dieser malerische Fjord liegt in der Gemeinde Qeqqata im Westen Grönlands oberhalb des Polarkreises, und seine Gewässer münden in die Davisstraße. Entlang der felsigen Ufer schlängeln sich Wanderwege am Wasser entlang, und in den ruhigen Gewässern lassen sich gelegentlich Wale beobachten. An der Einfahrt zum Fjord schmiegt sich die fröhlich bemalte Stadt Sisimiut, Grönlands zweitgrößte Siedlung. Während Sie die 25 Meilen des Fjords befahren, kommen Sie auch an Assaqutaq vorbei – einem gespenstischen Dorf, das 1970 verlassen und dem Verfall preisgegeben wurde. Einigen der verfallenden Holzgebäude wurde kürzlich zu Bildungszwecken neues Leben eingehaucht. Segeln Sie über das ruhige Wasser nach Sarfannguit, einem wunderschönen Fischerdorf, das aus einer Ansammlung kleiner Holzhäuser besteht, deren leuchtende Farben einen Kontrast zur stimmungsvollen Landschaft bilden. Sarfannguit liegt auf einer Insel zwischen zwei Fjorden und ist Teil eines UNESCO-Weltkulturerbes, das 2018 ausgewiesen wurde, um das kulturelle und historische Erbe der Inuit zu bewahren. Seit mehr als 4.200 Jahren jagen und fischen die Inuit in dieser Landschaft und pflegen eine tiefe Verbindung zu Land und Meer. Heute können Sie die rund 100 Einwohner von Sarfannguit besuchen, um mehr über ihr Erbe zu erfahren, während das Bellen ihrer aufgeregten Schlittenhunde über das Wasser hallt.

8 . Tag Evighedsfjord Der Evighedsfjord (Fjord der Ewigkeit) ist ein großer Fjord nordöstlich von Kangaamiut im Südwesten Grönlands. Der Fjord ist 75 Kilometer lang und weist mehrere Seitenarme auf, an denen zahlreiche Gletscher zu sehen sind, die von der Maniitsoq-Eiskappe im Norden herabfließen. Der Evighedsfjord weist mehrere Biegungen auf, und immer wenn das Schiff das vermeintliche Ende erreicht, setzt sich der Fjord in eine andere Richtung fort und scheint endlos zu sein. Der Qingua-Kujatdleq-Gletscher befindet sich an seinem südöstlichen Ende. Am nordwestlichen Ende erstreckt sich ein U-förmiges Tal, in das sieben Gletscher von den Bergen herabfließen, ohne jedoch das Wasser zu erreichen. Die Gletscher erreichten ihre maximale Ausdehnung um das Jahr 1870 und haben seitdem mehrere Zyklen von Vorstoß und Rückzug durchlaufen. Die Berge zu beiden Seiten des Fjords können eine Höhe von über 2.000 Metern erreichen, und der Fjord ist bis zu 700 Meter tief. Die Schneegrenze des Evighedsfjords liegt bei 1.100 Metern, und die Region um den Evighedsfjord ist als eines der besten Heliskiing-Gebiete Grönlands bekannt.

9 . Tag Montreal Heute erreichen Sie Nuuk den Ausgangspunkt Ihrer Reise und ein Charterflug bringt Sie wieder nach Montreal, wo Ihre Reise endet.