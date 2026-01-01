1 . Tag Reykjavik Willkommen zu einer Expeditionskreuzfahrt, die eine ganz aussergewöhnliche Reise wird. Zum ersten Mal in unserer Geschichte bieten wir eine komplett deutschsprachige Expedition nach (Ost-)Grönland an. An Bord unserer kleinen und exklusiven SEA SPIRIT reisen Sie gemeinsam mit einem vollständig deutschsprachigen Expeditionsteam tief hinein in das grösste Fjordsystem der Welt, den legendären Scoresbysund in Ostgrönland. Wir starten in Reykjavík, der Hauptstadt Islands und Ausgangspunkt unserer Arktis-Expedition! Die Fahrt vom internationalen Flughafen Keflavik ins Stadtzentrum dauert etwa 45 Minuten mit dem Flughafen-Shuttle oder dem Taxi. Nach dem Einchecken in das Natura Hotel, das wir für Sie arrangiert haben und das im Reisepreis inbegriffen ist, haben Sie Zeit, diese schöne, freundliche und durch und durch nordische Stadt zu erkunden. Für einen ausgezeichneten Überblick über die Geschichte und Kultur Islands empfehlen wir Ihnen, mit dem grossartigen Nationalmuseum und Kulturhaus zu beginnen. Auch die Hallgrímskirkja, das berühmteste Wahrzeichen von Reykjavík, sollten Sie unbedingt besuchen. Naturhistorisch Interessierten empfehlen wir das Museum Whales of Iceland, in dem Modelle der 23 in Island vorkommenden Walarten in Originalgrösse ausgestellt sind. Zum Abendessen bietet Reykjavík unzählige Möglichkeiten für ein authentisches isländisches Essen.

2 . Tag Reykjavik Nach dem Frühstück im Hotel starten wir zusammen mit Ihnen zu unserem exklusiven Vorprogramm. Entdecken Sie die atemberaubende Halbinsel Reykjanes, wo Islands spektakuläre Geologie hautnah erlebbar wird. Wir fahren durch uralte Lavafelder, unterbrochen von einem Halt, um den überwältigenden Blick auf den See Kleifarvatn zu geniessen. Von dort aus geht es weiter nach Krýsuvík, einem Geothermalgebiet, das für seine dampfenden Schlote und farbenprächtigen Schlammtöpfe bekannt ist. Auf der Fahrt durch Grindavík – den Ort, der von den jüngsten Vulkanausbrüchen betroffen war – betrachten wir die frischen Lavaströme, die das Landschaftsbild nachhaltig verändert haben. Wir erreichen die weltberühmte Blaue Lagune, eine einzigartige Wellness-Oase inmitten eindrucksvoller Lavafelder. Im Restaurant LAVA erwartet uns ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis: Wir geniessen erlesene isländische Spezialitäten, darunter Lammfleisch, traditionelle Kaisergranat-Suppe und eine Crème Brûlée mit isländischer Note. Nach der Entspannung im mineralhaltigen Wasser der Blauen Lagune begeben wir uns zum Rückweg und erreichen am späten Nachmittag die Anlegestelle, wo wir Sie an Bord des Expeditionsschiffes Sea Spirit herzlich willkommen heissen. Richten Sie sich in Ihrer geräumigen Suite ein und erkunden Sie das Schiff, das während des bevorstehenden außergewöhnlichen Abenteuers Ihr komfortables Zuhause sein wird. Nachdem Sie an Bord gegangen sind, beginnt ein volles Programm mit informativen Einweisungen und Vorträgen durch Ihr Expeditionsteam. Nach dem ersten von vielen köstlichen Abendessen an Bord können Sie auf die offenen Decks gehen und die Aussicht bewundern, während wir durch Faxaflói fahren, wo wir mit etwas Glück die ersten Wale sehen können.

3 . Tag Dänemarkstrasse Von Island aus passieren wir die Dänemarkstrasse in Richtung des Scoresbysundes in Ostgrönland und überqueren unterwegs den Polarkreis. Walbeobachtungen sind in dieser Wasserstrasse gut möglich. In der Nacht besteht die erste Gelegenheit, mit etwas Glück Nordlichter zu sehen.

4-8 . Tag Scorresbysund und Nordost Grönland Nationalpark Die Reiseroute für diesen Teil unserer Reise konzentriert sich auf die spektakulären Fjorde, Küsten und Inseln Ostgrönlands. Dabei wollen wir sowohl das beeindruckende Kong-Oscar-Fjordsystem im Nordost-Grönland-Nationalpark als auch den Scoresbysund, in der grönländischen Sprache auch als Kangertittivaq bekannt, erkunden. Der Nordost-Grönland-Nationalpark ist der grösste Nationalpark der Welt und zählt ebenso wie der Scoresby Sund zu den ursprünglichsten und abgelegensten Regionen der Arktis. Wie bei jeder echten Polarexpedition werden unser genauer Fahrplan und unsere Route vom Wetter und den Eisbedingungen bestimmt. Unser erfahrener Kapitän und Expeditionsleiter werden jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um beeindruckende Landschaften und die Tierwelt Ostgrönlands zu erleben und, wo immer es die Bedingungen erlauben, an Land zu gehen. Wie intensiv wir die beiden Fjordsysteme erkunden können, entscheiden die jeweils aktuellen Bedingungen vor Ort. Der Scoresbysund ist eines der grössten und längsten Fjordsysteme der Welt. Fast gänzlich ohne menschliche Besiedlung ist er eine der ursprünglichsten Naturlandschaften der Erde. Tiefe Fjorde und enge Passagen reichen weit hinein in das bergige Herz Grönlands und werden von bis zu 2.000 Meter hohen, teilweise eisbedeckten Gipfeln und Felswänden eingerahmt. Kolossale Eisberge, die von gewaltigen Gletschern kalben und von Wind und Wasser in fantastische Formen gebracht werden, treiben durch das verzweigte Fjordsystem. An Land erstrecken sich weite Tundralandschaften, in denen mit etwas Glück Moschusochsen und Polarhasen beobachtet werden können. Die nahezu unberührte Landschaft bietet hervorragende Möglichkeiten für Wanderungen und intensive Naturerlebnisse. In dieser Region finden sich ausserdem alte archäologische Thule-Stätten, historische Trapperhütten und Jagdhütten der Inuit, die von der langen Geschichte der Menschen in dieser abgelegenen Region erzählen. Ein besonderer Programmpunkt ist der geplante Besuch von Ittoqqortoormiit, der einzigen dauerhaft bewohnten Siedlung der Region und einer der abgelegensten Gemeinden der Welt. Hier erhalten wir einen Einblick in das heutige Leben in Ostgrönland und haben Gelegenheit, den Menschen vor Ort zu begegnen. Das Dorf verfügt über ein Museum, einen kleinen Laden mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk, ein Postamt und natürlich eine grosse Zahl grönländischer Schlittenhunde. Im September, rund um die Tagundnachtgleiche, bietet nicht nur der Tag besondere Erlebnisse. Mit Einbruch der Dunkelheit besteht die Chance, eines der eindrucksvollsten Naturschauspiele der Arktis zu erleben: die Nordlichter. Ostgrönland bietet hervorragende Voraussetzungen für die Beobachtung der Aurora Borealis. Mit etwas Glück tanzen die Lichter über dem Scoresbysund und spiegeln sich in den ruhigen Gewässern zwischen gigantischen Eisbergen und den Silhouetten der umliegenden Berge. Diese Expeditionstage ermöglichen ein intensives Eintauchen in eine der spektakulärsten Regionen der Arktis. Abhängig von Wetter, Eis und den jeweiligen Bedingungen vor Ort erwarten Sie Landausflüge, Zodiac-Ausfahrten und Wanderungen inmitten außergewöhnlicher Landschaften. Auch Seekajakfahrer finden hier eines der eindrucksvollsten Paddelreviere der Welt.

9 . Tag Zurück nach Island Unsere fantastische Zeit im Scoresbysund geht nun zu Ende und wir durchqueren wieder die Dänemarkstraße in Richtung Island. Vorträge und Workshops des Expeditionsteams und der gemütliche Aufenthalt an Bord lassen den Seetag schnell vergehen. Beobachten Sie Seevögel und mit Glück Wale direkt von den grossen Kabinenfenstern, den Balkonen oder von den Aussendecks. Während der Nacht besteht weiterhin die Gelegenheit, Nordlichter zu sichten.

10 . Tag Westfjorde Die Vestfirðir (Westfjorde) Islands sind eine dünn besiedelte Region, geprägt von zerklüfteten Bergen und einer tief eingeschnittenen, stark gegliederten Küstenlinie. Trotz ihrer dramatischen Schönheit zieht sie nur 10 % der Besucher Islands an. In den tiefen Fjorden leben Wale, während die Flussmündungen reich an Robben und vielfältigem Vogelleben sind.

11 . Tag Reykjavik Nach dem Frühstück verabschieden wir uns in Reykjavik, der Hauptstadt von Island und Ausgangspunkt unserer Reise. Wir bieten einen Gruppentransfer zum Flughafen oder zum Stadtzentrum an, wenn Sie dies wünschen und sich noch weitere Tage in Island aufhalten. Island bietet sich an, die Reise zu verlängern. Tagestouren oder Mietwagen sind dafür ideal um Ihr Abenteuer und Ihre Entdeckungsreise so vielleicht noch weitergehen zu lassen.